В Брянске приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Брянского городского Совета на очередном заседании приняли бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Главный финансовый документ города будет бездефицитным. Доходы и расходы составят 10 млрд. 203,5 млн. рублей. Как и прежде, приоритетными остаются социальные направления. В следующем году на эту сферу направят свыше 65% расходов. Более 5 млрд. рублей выделено на образование. На дорожное хозяйство потратят почти 1,7 млрд. рублей.

- Впервые бюджет города на начало года превысил 10 млрд. рублей, - рассказал председатель комитета горсовета по бюджету, финансам и налогам Валентин Тарасов. - Несколько лет назад мы говорили лишь о пяти с половиной миллиардах. Произошел рост в два с лишним раза.

Среди расходов также значится повышение с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в месяц минимальной зарплаты, индексация с 1 октября оплаты труда бюджетников на 3,8%, увеличится размер материальной помощи к ежегодному основному отпуску в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях образования, культуры, по работе с молодежью, физкультуры и спорта до 3 тыс. рублей.

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