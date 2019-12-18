Память о подвиге

Работа на пределе мощности

В преддверии Нового года принято подводить итоги и делать подарки. АО «Транснефть - Дружба» поддержало праздничную традицию. 13 декабря сотрудники поискового отряда «Дружба» передали в Брянский краеведческий музей новые экспонаты. Это детали самолета ЯК-1, сбитого над Брянщиной летом 1941 года

Останки самолета поисковики обнаружили осенью в окрестностях села Лопушь под слоем земли. Это была первая экспедиция поискового отряда акционерного общества «Транснефть - Дружба». И она оказалась удачной. «Дружбинцы» вытащили остатки крыльев и кабины, лопасти винтов, мотор, а также два пулемета и пушку с патронами.

- Мы проводили раскопку котлована на глубине больше трех с половиной метров, - рассказывает заместитель начальника брянского филиала АО «Транснефть – Дружба» Владимир Сулимов. - У нас мощный экскаватор, но он доставал самолет с большой глубины, поэтому работал практически на пределе своей мощности. И так удачно получилось, что зацепил корпус вместе с двигателем. Стоит отметить, что отряд «Транснефть - Дружбы» появился совсем недавно - в октябре. В его состав вошли 10 сотрудников предприятия с большим опытом поисковой работы. Работников разных подразделений объединяет не только служба, но и любовь к истории и желание увековечить память о земляках, погибших, защищая Родину.

Историю восстанавливали по крупицам

Восстанавливать историю самолета и его пилота нефтепроводчикам пришлось по крупицам. Летчиком упавшего ЯКа был Сергей Тарасов. Опытный боец, который служил в армии почти четыре года. На брянской земле самолет Сергея Тарасова оказался летом 1941-го. Старожилы Лопуши рассказали, что советский истребитель подбили немцы. В последний момент из горящего самолета советский летчик успел выпрыгнуть с парашютом и чудом остался жив, хотя и был ранен. После госпиталя Сергей Тарасов вновь сел за штурвал. Он продолжил служить на Юго-Западном и Западном фронтах. К весне 1942 года совершил 88 боевых вылетов. Участвовал в 18 воздушных боях и лично сбил один «Юнкерс-88». За свои подвиги получил орден Красного знамени. 22 августа 1942 года 26-летний Сергей Тарасов не вернулся с очередного задания. С тех пор его считают пропавшим без вести.

Новая экспозиция

Обломки боевой машины очень хорошо сохранились. Часть из них стали экспонатами в школьном музее в Лопуши. Здесь создали свой уголок, посвященный находке. Другую - передали в Брянский краеведческий музей. Однако перед этим провели выставку в стенах компании. В центральном офисе в Брянске сотрудники АО «Транснефть – Дружба» ознакомились с работой поисковиков и результатами первой экспедиции своих коллег.

Затем находки были переданы в музей. Руководство учреждения культуры поблагодарило сотрудников АО «Транснефть – Дружба».

- Артефакты, которые являются свидетелями Великой Отечественной войны, - это удивительные вещи, - говорит директор Брянского краеведческого музея Ирина Кулешова. - Экспонаты особенно ценны, потому что рассказывают о судьбе отдельного человека, о судьбе отдельного подвига, который, в том числе, и приближал эту победу.

Теперь историю ЯКа могут узнать и посетители краеведческого музея. Сотрудники уже подготовили экспозицию, на которой представят одежду военного летчика тех времен, оружие и карты. А весной будущего года при участии АО «Транснефть – Дружба» в музее пройдет еще одна выставка– к 75-летию Великой Победы.