Пресс-конференция генерального директора компании "МРСК Центра"

17 декабря (вторник) в 10:15 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы энергокомпаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в 2019 году и планам на 2020 год.

О первых эффектах от реализации пилотных проектов Концепции цифровой трансформации, а также о запланированных мероприятиях по повышению качества и надежности функционирования электросетевого комплекса 20 регионов страны на базе передовых высокотехнологичных решений расскажет генеральный директор "МРСК Центра" - управляющей организации "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский.

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