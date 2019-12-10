2019-12-10T11:13:30+03:00
Происшествия

В селе в Брянской области убили четырех человек

Предполагаемым преступником оказался 24-летний парень
Мария Дедкова
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Подозреваемым оказался 24-летний брянец.Подозреваемым оказался 24-летний брянец.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В брянском селе Вельяминово, что в Карачевском районе, в одном из домов нашли тела четырех человек.

По версии следствия, трагедия произошла днем 8 декабря на улице Молодежная.

24-летний житель Карачева приехал в гости к знакомым в Вельяминово. Там во время застолья он поссорился с 26-летней девушкой. Во время конфликта за даму вступился ее 50-летний знакомый. Тогда молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил девушку, потом ее защитника. А затем двух других мужчин - хозяев дома, которые попытались остановить дебошира. От полученных ранений все четверо погибли на месте. Их тела нашли на следующий день местные жители.

Трагедия произошла в доме на улице Молодежной. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Трагедия произошла в доме на улице Молодежной.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Подозреваемого уже задержали. Сейчас решают вопрос о его аресте, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Как рассказали в полиции, парень уже был судим.

Расследование уголовного дела продолжается. За убийство четырех человек брянцу грозит до 20 лет колонии.

На месте преступления работают правоохранители. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

На месте преступления работают правоохранители.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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