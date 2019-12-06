Сотрудники Брянскэнерго – призеры конкурса художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Творческий коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» принял участие в конкурсе художественной самодеятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», посвященном «Году театра», которым 2019 год объявлен в России, и был удостоен ряда наград.

Ежегодное корпоративное мероприятие прошло в городе Орле 29 ноября. Площадкой проведения мероприятия стал туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН». Творческие способности демонстрировали сотрудники компании из девяти филиалов компании. Почти во всех номинациях брянские энергетики заняли призовые места.

Так, дипломом первой степени была отмечена специалист 1 категории отдела управления персоналом Оксана Носова, которая представила на суд жюри декламацию стихотворения Анны Ахматовой «Я не любви твоей прошу…» (Произвольная программа, номинация- «Поэтическое творчество», направление: художественное чтение).

Также за исполнение двух номеров произвольной программы сотрудники Брянскэнерго получили дипломы второй степени. Первый – за театральную постановку «Театр для двоих» (номинация «Оригинальный жанр», направление: театр кукол). Его исполнили электрослесарь по ремонту оборудования распределительный устройств 4 разряда Николай Будюкин, инженер – химик Наталья Николаева, ведущий специалист отдела интегрированных систем менеджмента Игорь Смирнов и ведущий инженер отдела учета электроэнергии Константин Колганов. Второй – за танец «Танцуй с нами, давай, танцуй»( номинация «Танцевальное творчество», направление - театр танца Jazz-Funk), который представили специалист отдела управления делами Анна Мильшина, начальник отдела социальных отношений Ольга Бобкова, инженер по охране окружающей среды (эколог) Ольга Талалаева, инженер Брянского участка службы диагностики Дарья Никитина, специалист 2 категории отдела по связям с общественностью Алеся Сахарова и бухгалтер 1 категории отдела по учету заработной платы Олеся Кошман.

Дипломом третьей степени был отмечен номер обязательной программы - «Ты всегда со мной» (номинация «Музыкальная постановка», направление: театр теней на тему «Киловаты творчества»), исполненный творческим коллективом в составе ведущего бухгалтера сектора налогооблажения филиала Эллы Антоновой, специалиста 1 категории прогнозирования балансов электроэнергии управления реализации услуг Марии Верховининой, водителя 4 разряда центрального участка механизации и транспорта Виталия Титарова, экономиста 1 категории финансового отдела Маргариты Родионовой, инженера 2 категории отдела релейной защиты и противоаварийной автоматики Валерии Михеевой, ведущего инженера отдела учета электроэнергии Валерии Приходько и ведущего инженера отдела учета электроэнергии Татьяны Бекер.

Брянские энергетики традиционно принимают участие в конкурсах художественного творчества компании, демонстрируя таланты в разных жанрах и занимая призовые места. Это, по словам начальника управления персоналом Брянскэнерго Анны Грибовой, позволяет раскрыть творческий потенциал сотрудников и укрепить корпоративный дух.