2019-11-28T17:47:49+03:00
Общество

Бюджет Брянска на следующий год составит больше 10 миллиардов рублей

Основной финансовый документ города получается сбалансированным по доходам и расходам
Мария Дедкова
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Проект бюджета будут рассматривать депутаты.Проект бюджета будут рассматривать депутаты.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бюджет Брянска на следующий год планируют сделать бездефицитным. Проект главного финансового документа города опубликовали на сайте горсовета. Доходы и расходы составят 10, 09 миллиарда рублей. Бюджет будет сбалансированным.

Большая часть расходов пойдет на социальную сферу. Предусмотрены средства на участие в федеральных программах по строительству и ремонту дорог, благоустройству общественных территорий, строительство детских садов. Также в бюджете заложили деньги на увеличение зарплат. Так, с 1 октября проиндексируют выплаты госслужащим, а также депутатам и главе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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