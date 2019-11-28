Бюджет Брянска на следующий год составит больше 10 миллиардов рублей

Бюджет Брянска на следующий год планируют сделать бездефицитным. Проект главного финансового документа города опубликовали на сайте горсовета. Доходы и расходы составят 10, 09 миллиарда рублей. Бюджет будет сбалансированным.

Большая часть расходов пойдет на социальную сферу. Предусмотрены средства на участие в федеральных программах по строительству и ремонту дорог, благоустройству общественных территорий, строительство детских садов. Также в бюджете заложили деньги на увеличение зарплат. Так, с 1 октября проиндексируют выплаты госслужащим, а также депутатам и главе города.

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