2019-11-26T18:06:55+03:00
Общество

В память о Великой Отечественной войне

Поисковики АО «Транснефть-Дружба» рассказали школьникам о своей работе
Мария Дедкова
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Дружбинцы рассказали школьникам о работе своего поискового отряда. Фото: АО «Транснефть-Дружба».Дружбинцы рассказали школьникам о работе своего поискового отряда. Фото: АО «Транснефть-Дружба».
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Важная миссия

В следующем году страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждая российская семья бережно хранит и чтит память о доблестном подвиге народа, о подвиге своих родных.

Большую работу по сохранению наследия проводят поисковые отряды. Они по крупицам восстанавливают истории красноармейцев и затем рассказывают о них.

На днях работники АО «Транснефть-Дружба» приехали в школу выгоничского поселка Лопушь. Дружбинцы рассказали ученикам об экспедициях своего поискового отряда и важном открытии, сделанном в окрестностях их родного села.

В отряд «Дружба» входят 10 сотрудников предприятия с большим опытом поисковой работы. Уникальную находку они обнаружили осенью этого года в Выгоничском районе.

Достали самолет с трехметровой глубины

В октябре сотрудники АО «Транснефть-Дружба» вместе с поисковиками из отряда «Брянский фронт» в окрестностях села Лопушь под толстым слоем глины на трехметровой глубине нашли обломки самолета ЯК-1.

По словам старожила Владимира Васина, самолет сбили летом 1941-го. Жители села видели, как в направлении реки Десны летел горящий истребитель. За ним – немецкий. Советский летчик успел выпрыгнуть с парашютом. За семь десятков лет многотонная машина ушла глубоко в землю. На поверхности виднелась лишь хвостовая часть.

- Поисковики обнаружили место падения самолета и его фрагменты, на которых были номера машины, - рассказал школьникам заместитель начальника Брянского управления АО «Транснефть-Дружба» Владимир Сулимов. - На заливном лугу у Десны оказалась воронка, вокруг нее - куски обшивки. Брянское управление АО «Транснефть-Дружба» предоставило оборудование, благодаря которому с трехметровой глубины болота достали остатки кабины, вооружение, лопасти винтов и мотор. Мы достали его с помощью экскаватора. Частично самолет все-таки разрушился. Но фрагменты доставали бережно. Поэтому удалось сохранить большую часть истребителя.

Теперь в школьном музее будут храниться новые военные экспонаты. Фото: АО «Транснефть-Дружба».

Теперь в школьном музее будут храниться новые военные экспонаты. Фото: АО «Транснефть-Дружба».

Обломки боевой машины очень хорошо сохранились. По серийному номеру поисковики смогли узнать имя пилота и проследить его фронтовой путь. Оказалось, что самолет ЯК-1 с таким номером входил в состав 20-го истребительного авиаполка Западного фронта. На нем летал лейтенант Сергей Тарасов. С первого дня войны он служил на Юго-Западном и Западном фронтах. К весне 1942 года совершил 88 боевых вылетов. Участвовал в 18 воздушных боях и лично сбил один «Юнкерс-88». 22 августа 1942 года командир эскадрильи капитан Сергей Тарасов не вернулся с боевого задания… Летчик до сих пор числится пропавшим без вести.

Новый экспонат

Детали самолета, который нашли поисковики отряда «Транснефть-Дружба», стали частью экспозиции школьного музея в Лопуши. - Мы очень рады, что нам передали часть поднятого самолета, - говорит директор лопушской школы имени Николая Грибачева Руслан Лукутин. - Мы сделаем специальный уголок в музее, посвященный этой находке. На стенде разместим всю информацию, а под ним - части истребителя. Будущие поколения школьников будут приходить сюда и видеть историю Великой Отечественной войны своими глазами. Ребята с удовольствием слушали рассказы поисковиков, задавали вопросы и даже предложили свою помощь в экспедициях.

Отряд сотрудников «Дружбы» планирует и дальше проводить подобные уроки мужества в школах. А также продолжать участвовать в раскопах на территории Брянской и Орловской областей.

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