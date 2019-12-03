2019-12-03T15:06:34+03:00
Общество

Брянский педагог победила в конкурсе "Учитель здоровья России-2019"

Преподаватель трудится в школе коррекции и развития VIII вида №44
Елена РАКОВА
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Лилии Сергеевне вручили символ конкурса — статуэтку "Скакун".Лилии Сергеевне вручили символ конкурса — статуэтку "Скакун".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Челябинске завершился конкурс "Учитель здоровья России - 2019". Он прошел в рамках всероссийского форума "Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития". Поделиться своими наработками и продемонстрировать педагогический опыт в области здоровьесбережения приехали лучшие педагоги из 44 городов России.

- Брянск на турнире представляла учитель-дефектолог школы коррекции и развития VIII вида №44 Лилия Брущенкова, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - В финале конкурсанты должны были представить творческую презентацию и импровизацию и провести урок с использованием здоровьесберегающих технологий. Брянский педагог достойно прошла все испытания и стала абсолютным победителем конкурса "Учитель здоровья России-2019".

Лилии Сергеевне вручили символ конкурса — статуэтку "Скакун", которая воплощает красоту, грациозность, жизненную силу, стремление к новым высотам, трудолюбие, великодушие быстроту и преданность, миролюбие.

Свой творческий урок Лилия Брущенкова провела в образе Бабы-яги. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Свой творческий урок Лилия Брущенкова провела в образе Бабы-яги.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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