В Брянске задержали вероятного помощника телефонных мошенников

За последний год брянцев атаковали телефонные мошенники. Каждую неделю на удочку аферистов попадаются несколько жителей региона. Их улов - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Почти всегда злоумышленникам удается уйти от ответственности. Но не на этот раз. На днях полицейские задержали 21-ленего жителя Брянска. Молодого человека подозревают в причастности к телефонным мошенничествам.

Житель Брянска подозревается как минимум в восьми эпизодах преступной деятельности. по мнению правоохранителей, на его счету помощь как минимум в восьми аферах.

Полицейские выяснили, что преступления совершал 37-летний заключенный одной из колоний Новосибирской области.

- Он обзванивал телефонные номера других регионов и представлялся родственником ответившего на звонок, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Неузнаваемым, приглушенным, дрожащим и плачущим голосом он сообщал, что причинил тяжкий вред здоровью незнакомого человека, чтобы избежать уголовного наказания, ему нужны были деньги. Затем мошенник передавал трубку своему подельнику. И тот диктовал инструкцию, как перевести средства. Одним из вариантов была передача через курьера. Он подходил к дому жертвы, забирал деньги и переводил на банковские счета и сим-карты мошенников, оставляя часть себе определенную часть. Именно роль курьера играл в этой схеме житель Брянска, которого задержали.

Полицейские проверяют его на причастность к восьми преступлениям. Парень находится под подпиской о невыезде.

Кстати, всего в Брянской области в этом году полицейские зарегистрировали больше 30 подобных случаев обмана. Общий ущерб от них перевалил за миллион рублей.

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