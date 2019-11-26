Строители нефтяных артерий

В 2011 году Министерство энергетики России утвердило «Генеральную схему развития нефтяной отрасли Российской Федерации до 2020 года». Этот документ лег в основу плана по развитию системы магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть» и стал отправной точкой для появления в 2013 году нового предприятия - ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция». Уже через год в Брянске было сформировано одно из самых крупных его подразделений для работы на важнейшем из «фронтов» - трубопроводах «Дружба».

План - на три пятилетки вперед

Почему управление строительства развернуто именно в Брянске? Здесь расположен аппарат управления акционерного общества «Транснефть - Дружба», транспортного звена между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Самарской области, Башкирии и зарубежными потребителями горючего. Знаменитый нефтепровод «Дружба», снабжавший нефтью Волго-Уральского нефтегазоносного района менее богатые ископаемыми области СССР и страны соцлагеря, был построен в 60-х годах прошлого века - актуальность реконструкции этой транспортной артерии была очевидна и вошла в список первоочередных.

Сегодня берущий свое начало в Самаре и протянувшийся до Мозыря через Брянск нефтепровод «Дружба» переживает обновление. Значительные силы ООО «Транснефть - ТСД» направлены на реконструкцию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Учитывая их протяженность (8900 км), мероприятия, ведущиеся с 2014 года, распланированы до 2028 года. Общая протяженность заменяемых участков составляет почти четверть сети - 1687 км.

Работы ведутся по нескольким направлениям в Орловской, Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Тамбовской и Брянской областях. Это первая масштабная модернизация на «Дружбе» с момента ее запуска в 1964 году.

Контроль качества строительства ведется практически в круглосуточном режиме. Фото: ООО "Транснефть - ТСД"

Преодолевая все преграды

В Брянском управлении строительства трудятся 70 человек. Хотя большинство специалистов местные, многие члены коллектива, как когда-то на БАМ, приехали на большую стройку из разных уголков страны: Омской, Амурской, Ростовской, Самарской, Пензенской областей и Приморского края.

Зона ответственности Брянского управления строительства широка: организация инженерных изысканий, участие в разработке и экспертизе проектной документации, проведение защитных мероприятий по сохранению особо охраняемых археологических объектов, объектов боевой славы, соблюдению требований экологической безопасности. А еще нужно обеспечить объекты строительства всеми необходимыми оборудованием и материалами, организовать и проконтролировать все этапы строительно-монтажных работ. Сложностей при этом преодолевать приходится немало. Нефтепроводы проходят не в тайге, а по центральной части России, а это значит, что на пути приходится встречать множество препятствий.

- Условия работы в европейской части России отличаются от работы на Дальнем Востоке, - говорит начальник Брянского управления строительства ООО «Транснефть - ТСД» Андрей Кайков. - Наличие развитой инфраструктуры региона позволяет минимизировать трудности с доставкой на объект требуемых для строительства материалов, оборудования, технических ресурсов и рабочего персонала. При этом с точки зрения производства работ это существенно усложняет процесс строительства, так как возникает необходимость устройства большого количества переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомагистрали, железные дороги, газопроводы, линии электропередачи и связи и прочие коммуникации. Нередко пересекаемые коммуникации, явно ветхие и не выдерживающие требований безопасности эксплуатации, приходится переукладывать. На одном объекте может быть более 150 пересечений, и с каждым владельцем коммуникаций необходимо согласовывать свои действия.

Вместе с тем, строительство ведется в стесненных условиях: в одном технологическом коридоре, на протяжении более 1000 км, параллельно друг другу проложено до четырех ниток действующего трубопровода разного диаметра, от 500 мм до 1200 мм. Кроме того, участки строительства проходят через реки, болота, леса и овраги.

Самые сложные, в том числе, с экологической точки зрения, участки прохождения трубы - это водные преграды.

- Строительство основной нитки нефтепровода «Куйбышев - Унеча-2» через реку Суру выполнялось в условиях высокой обводненности всего участка строительства, - вспоминает Андрей Кайков. - Это предусматривало устройство нестандартного повышенного вдоль трассового проезда лежневого типа с отсыпкой основания до 1,5 метра. А в период с апреля по май, во время паводка, работать было вообще невозможно - вода в реке поднялась на два метра и затопила весь участок строительства.

Протягивая трубопроводы через водные преграды, важно не забывать о природе. Чтобы сохранить экосистему, ООО «Транснефть - ТСД» ежегодно выпускает в водоемы тысячи мальков рыб ценных пород.Только в этом году в реки Брянской, Саратовской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Самарской, Ивановской, Волгоградской областей и Краснодарского края выпущено более 695 тысяч мальков стерляди, осетра русского, толстолобика и сазана.

До 2028 года будет реконструировано 907 километров магистральной сети трубопроводов. Фото: ООО «Транснефть - ТСД»

Задачи есть всегда

Отмечая пятилетний рубеж, коллектив Брянского управления строительства не без основания гордится проделанной работой. За это время реконструировано и введено в эксплуатацию 63 участка магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП) общей протяженностью более 770 километров. «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1», «Куйбышев - Унеча-2», «Уфа - Западное направление», «Куйбышев - Брянск» - каждый из этих маршрутов после обновления стал более надежным. Сегодня стройка кипит на

16 объектах, в том числе возле Пензы, где в обход разросшегося города строят новый магистральный нефтепровод «Куйбышев - Унеча-2», и нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление». Работа не останавливается ни на день. Брянское управление планирует до 2028 года не только реконструировать 907 километров линейной части сети транспортировки нефти и нефтепродуктов, но и построить ряд крупных объектов нефтетранспортной системы: нефтеперекачивающую станцию «Пенза-2», линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пенза», МН и МНПП «Куйбышев - Унеча-2», «Уфа - Западное направление» в обход города Кузнецка, а также почти 10-километровый подводный переход МНПП «Уфа - Западное направление» через Волгу.