2019-12-02T13:18:32+03:00
Общество

В Стародубе прошел областной турнир по вольной борьбе

Его участников поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз
Елена ВАСИЛЬЕВА
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29 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Стародуб» прошел открытый областной турнир по вольной борьбе. Его участниками стали 30 спортсменов. Из них 150- представители Белоруссии.

- Я рад вас приветствовать на гостеприимной стародубской земле, на моей малой родине, - обратился к участникам соревнований губернатор Александр Богомаз. - Я рад, что мероприятие проходит здесь, в Стародубе, и на турнире присутствуют наши друзья, наши братья - команды из Белоруссии.

Александр Богомаз подчеркнул, что успехи и достижения наших ребят - это, прежде всего, заслуга их тренера:

- Это Эльман Гусейнов, который 8 лет живет и работает в Стародубе, создал здесь школу вольной борьбы. Это благодаря ему наши стародубские ребята сегодня показывают, что и выходцы из глубинки могут добиваться успехов и побеждать. Он пример того, как человек, приехавший в глубинку из другого региона, полюбил Брянскую область, Стародуб и уже успел воспитать чемпионов России, Европы. Высокие цели, высокие задачи говорят о том, что не место красит человека, а человек место.

В течение девяти часов одновременно на трех площадках спортивного комплекса шла упорная борьба за призовые места. Мастерство единоборцев оценивали главный судья и его коллеги из Белоруссии и Брянска.

Мэр города Стародуба Дмитрий Винокуров поздравил борцов с победами и вручил победителям и призерам турнира памятные медали и грамоты.

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