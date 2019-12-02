Подозреваемому в убийстве брянских сотрудников спецсвязи утвердили обвинение

31-летнему жителю Брянска, подозреваемому в убийстве сотрудников спецсвязи, утвердили обвинение. Горожанина будут судить по четырем статьям: "Убийство двух лиц", "Разбой в особо крупном размере", "Хищение огнестрельного оружия" и "Покушение на уничтожение имущества путем поджога", сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 20 сентября инкассатор спецсвязи воспользовался доверием своих коллег и забрал оружие. После этого он застрелил сослуживцев и пробрался в служебное помещение с деньгами, где забрал 13 миллионов рублей.

Заметая следы, злоумышленник повредил систему видеонаблюдения, облил бензином и поджег помещение, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали в этот же день. Он признался в совершенном преступлении.

Уголовное дело брянца теперь будет рассматривать Брянский областной суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».