2019-11-29T18:03:46+03:00
Происшествия

В Почепском районе Брянской области прогремел взрыв

По факту ЧП полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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По факту ЧП полицейские проводят проверку.По факту ЧП полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Днем в пятницу, 29 ноября, в Почепском районе Брянской области прогремел взрыв. ЧП произошло в лесу, расположенном неподалеку от поселка Речица.

- В результате взрыва пострадали два человека, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - От полученных травм 32-летний местный житель скончался на месте происшествия. Его 47-летнего знакомого из Погарского района госпитализировали в тяжелом состоянии.

По мнению экспертов, взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны, который пытались разобрать. Сотрудниками полиции устанавливают подробности происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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