«Ростелеком» объявил «Чёрную пятницу» для абонентов в Брянской области

«Ростелеком» предложил брянцам подключить сервис «Видеонаблюдение» на выгодных условиях в рамках акции «Чёрная пятница». С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать. После этого периода абоненты – участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Приближается Новый год, волшебное время подарков. Поэтому «Ростелеком» приготовил полезные сюрпризы и объявил «Чёрную пятницу». До 8 декабря у нас глобальная распродажа. Уверен, это отличная возможность порадовать себя и близких выгодными покупками. Приобрести мобильные телефоны и аксессуары, а также подключить видеонаблюдение можно на выгодных условиях. Не пропустите грандиозную распродажу этого года».

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет оставаться в курсе событий, происходящих в квартире, доме, гараже и других помещениях даже без физического присутствия хозяина. Записи с камер хранятся на защищённом облаке «Ростелекома» в течение недели. Прямая трансляция с видеокамер доступна из любой точки мира в мобильном приложении и личном кабинете абонента с компьютера, телефона, планшета, ноутбука или телевизора с функцией Smart TV. Необходим только доступ в интернет.

Видеонаблюдение от «Ростелекома не требует прокладки проводов и порчи стен. Камера умеет фиксировать движение в зоне кадра, включение и выключение света, звуки.

Узнать более подробную информацию о том, как подключить «Видеонаблюдение» или приобрести видеокамеру по акции «Чёрная пятница» можно в офисах продаж по адресу Брянск, проспект Ленина, дом 47, а также на сайте http://bryansk.rt.ru/videocontrol_black.