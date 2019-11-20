Заседание Малого Совета

Сегодня решением Малого Совета была сформирована повестка следующего заседания городского Совета народных депутатов. На нем будут рассмотрены 27 вопросов.

9 из них о передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений общественным организациям и федеральным ведомствам. Заявители много лет пользуются этой недвижимостью и выступили с обращениями о продлении сроков договоров. Рассмотрят депутаты вопросы о согласовании на должности директоров муниципальных образовательных учреждений. Будет утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества и внесены изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов. Включены в повестку заседания вопросы об установке мемориальных досок заслуженным врачам Юлии Блинчевской и Виктору Гращенкову, Почётному гражданину Брянска Александру Пейгановичу. Очередное заседание состоится 27 ноября в 10.00.