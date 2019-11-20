Об участках для многодетных семей

В Брянском горсовете прошло заседание комитета по землепользованию, экологии и благоустройству.

Депутаты поддержали предложение установить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) для земельного участка, прилегающего к улице Антоновка в Бежицком районе. Ориентировочная площадь земли, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, свыше 645 тыс. кв. м.

Как пояснили в горадминистрации, при утверждении Генерального плана города Брянска в 2016 году эта территория не была вовлечена в градостроительную деятельность. Поэтому сейчас здесь необходимо произвести зонирование. В дальнейшем для данного участка будут утверждены проекты планировки и межевания, определены объекты инфраструктуры: дороги, коммунальные сети и другие социальные объекты.

Окончательное решение будет принято депутатами на заседании Брянского горсовета.

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