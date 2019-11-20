2019-11-21T15:53:26+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Мы системно занимаемся расширением форматов работы по профилактике детского электротравматизма – и, как показывает практика, это дает результат»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Сотрудники Брянскэнерго в школах Брянской области с начала учебного года провели 72 урока по электробезопасности.Сотрудники Брянскэнерго в школах Брянской области с начала учебного года провели 72 урока по электробезопасности.
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«Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Брянскэнерго_Урок в 28 школеЦентр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») продолжают в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) масштабную работу по профилактике детского электротравматизма. Одним из наиболее эффективных ее направлений являются уроки электробезопасности, которые проходят в образовательных учреждениях. Энергетики рассказывают детям и подросткам о роли электричества в жизни человека, знакомят их с правилами пользования электроприборами, объясняют значение предупреждающих знаков, обучают приемам оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

С начала нового учебного года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели уже около тысячи занятий по электробезопасности, в них приняли участие более 35 тысяч школьников. Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы «Смоленскэнерго», «Костромаэнерго», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго».

Для организации профилактической работы энергетики все более активно используют оригинальные форматы и новые площадки. Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» в дни школьных каникул провели в учреждениях культуры региона «Неделю электробезопасности», в рамках которых в кинотеатрах, культурных центрах, Домах культуры и библиотеках демонстрировались тематические мультфильмы. Кроме того, костромские энергетики стали соорганизаторами проходящей в школах области викторины по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Аналогичные мероприятие в рамках «Недели электробезопасности» провели и их ярославские коллеги. А в первый день нового учебного года они организовали «Урок на колесах» для выпускников детского сада города Рыбинска. Необычное занятие прошло в курсирующем уже второй год по улицам второго по величине населенного пункта Ярославской области «тематическом» троллейбусе, на бортах которого изображена информация о правилах безопасного обращения с электрическим током.

Сотрудники Брянскэнерго в школах Брянской области с начала учебного года провели 72 урока по электробезопасности. В них приняли участие около 800 школьников региона. До конца 2019 года планируется провести еще около 50 занятий. В числе мероприятий нестандартного формата – участие филиала в общегородском уроке электробезопасности, проведенном в городе Брянске для школьников областного центра 2 сентября. На учебном месте, оборудованном Брянскэнерго, дети знакомились с основными правилами безопасного обращения с электрическим током, под руководством опытного специалиста учились способам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на учебном тренажере "Гоша". В нем приняли участие более 400 школьников. 12 ноября работники Брянскэнерго провели комплексный урок в средней общеобразовательной школе 28 города Брянска. Энергетики рассказали детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности и познакомили их с энергетическими профессиями. В нем приняли участие около тридцати учащихся 6 класса.

Работники филиала «Россети Центр Тверьэнерго» в середине ноября выбрали площадкой для проведения открытого урока спорткомплекс «МаксФит» города Твери. Его слушателями стали спортивные тренеры и воспитатели физкультурно-оздоровительного детского лагеря «МаксФит» дневного пребывания, который работает для детей каждые школьные каникулы.

«Мы системно работаем над расширением форматов мероприятий по профилактике детского электротравматизма – и как показывает практика, это дает результат. В этом процессе все более активно участвуют родители, педагоги, профильные ведомства, местные власти, а число ребят, посещающих наши мероприятия стабильно увеличивается. Это означает, что культура безопасного обращения с электричеством становится неотъемлемой частью жизни нашего общества», - подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

До конца 2019 года энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют провести еще более четырехсот мероприятий по профилактике электротравматизма для детей и подростков.

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