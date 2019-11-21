Как организовать раздельный сбор отходов дома?

Во дворах областного центра рядом с привычными контейнерами для коммунальных отходов появились специальные - для пластика и макулатуры. Но не все жители Брянска пока понимают, зачем нужны дополнительные сетчатые ящики на площадках и как, не покупая дополнительные ведра, правильно сортировать мусор на своей кухне.

В колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» позвонила жительница Володарского района: «Зачем вы установили у нас контейнеры для раздельного сбора отходов?! Мне что теперь еще два ведра покупать? И где мне их ставить на маленькой кухне?»

- Нет, если площадь кухни не позволяет, дополнительные емкости для отходов покупать не обязательно. Достаточно рядом с ведром поставить пакет, куда складировать пластиковую упаковку от продуктов и бытовой химии, свернутые картон и макулатуру. И, конечно, опасные отходы - лампы и батарейки нужно собрать в отдельную коробку. По мере накопления пакет нужно освобождать, выбрасывая его содержимое в специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Лампы необходимо сдать в вашу управляющую компанию, а отработанные батарейки опустить в один специальных, которые установлены в областном Департаменте экологии и природных ресурсов, супермаркетах «Лента» и магазинах «Эльдорадо» и «М-видео». Все это необходимо делать для того, чтобы отходы, которые можно переработать, не загрязняли окружающую среду и не захоранивались на полигоне. Введение на территории Брянщины программы раздельного сбора отходов направленно на улучшение экологического состояния региона, и каждый житель может и должен внести в это важное для всех дело свой вклад, - рассказала заместитель генерального директора по экологической безопасности АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

- Большая часть регионов с началом реализации в нашей стране «реформы чистоты» выбрали для себя дуальную систему сортировки отходов. Они устанавливают на площадках два вида контейнеров - для смешанного мусора и для полезных фракций – отходов, которые пригодны для переработки. Но мы пошли дальше и сразу установили не один, а два отдельных контейнера для пластика и макулатуры. Так что жители Брянска по сравнению с другими регионами более прогрессивные в вопросе сортировки отходов. И мы очень им благодарны за то, что они активно включились в этот процесс, - прокомментировал гендиректор регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области Владимир Чашников.

Правила сортировки отходов:

1.Отсортированные пластиковые отходы лучше сполоснуть под проточной водой – это позволит избежать неприятных запахов у вас на кухне и повысит качество вторсырья.

2. Спрессуйте. С пластиковых бутылок снимите крышечки и сожмите емкость. Картонные коробки сверните. Уменьшив объем, вы сможете выносить отходы реже.

Кроме того, машина, приезжающая за вторсырьём, сможет вывозить большее количество отходов по массе, а значит, приезжать реже и меньше загрязнять воздух выхлопными газами.

3. Выбросите отсортированное в контейнеры для раздельного сбора отходов.

Если в вашем дворе ещё не установлен спецбак, то можно отнести пластик и макулатуру на ближайшую контейнерную площадку, где такие сетчатые ящик уже есть. Адреса площадок можно посмотреть на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета».

4. Если у жильцов есть желание разделять, но очевидно, что поставить бак некуда - обратитесь в свою управляющую организацию. Активность жителей способна повлиять на повсеместное внедрение раздельного сбора – без их согласования расширить площадку или установить контейнеры для раздельного сбора отходов нельзя.

5. Расскажите о важности раздельного сбора отходов соседям и друзьям. Чем больше жителей будут сортировать, тем больше фракций станет полезным вторсырьём, а не мусором на полигонах.

6. Вашему дому тоже нужны контейнеры для раздельного сбора отходов? Сообщите нам об этом! Позвоните в АО «Чистая планета» по телефону: (4832) 606-444 и оставьте заявку или отправьте заявление с указанием имени и контактного телефона по адресу электронной почты: info@chplanet.ru

7. Кроме того, вы можете сдать пластик и макулатуру и получить за это деньги. В области работают пункты платного приема вторичного сырья. Их адреса размещены на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» в разделе «Раздельный сбор отходов».