2019-11-18T14:57:52+03:00
Экономика

«Россети» готовы к зиме

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных – 583.К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных – 583.
Изменить размер текста:

Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации.

Оценка Министерства энергетики подтвердила соблюдение «Россетями» всех требований, установленных правилами подготовки к ОЗП, утвержденных соответствующим приказом ведомства.

«В этом году природа уже испытывала нас на прочность - в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная – пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы «Россети» был проделан комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности и качества энергоснабжения. В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением плана.

К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных – 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы «Россети» - 5 743 резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Брянска в четверг ограничат движение
В Бежицком районе Брянска из-за ремонта выключат свет на шести улицах
Суземским районом будет руководить Борис Слипухов
Где в Брянске можно сдать ненужные вещи?
За пять лет бюджет Брянщины увеличился на 27 миллиардов рублей
В брянском заповеднике сняли на фото семейство рысей
В Брянской области со следующего года увеличат материнский капитал
28-летнего брянца задержали с наркотиками у ворот колонии
Жительница Брянска вернет материнский капитал
О состоянии объектов гражданской обороны
Об инвестиционной привлекательности города
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
В Брянске с декабря подорожает проездной
32 школьника из Брянской области отправятся на Кремлевскую елку
В Брянске загорелся грузовик: пострадали двое мужчин
В Брянске место прощания со Степаном Понасовым перенесли в драмтеатр
Господдержку могут получить брянские инвесторы
В Брянске наградили многодетных матерей
В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС
В Брянске рецидивист из Калуги обокрал стоматологические кабинеты, магазины и салон красоты
В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека
Молдаванин пытался провезти 240 литров вина через брянский участок границы
Водитель легковушки в Брянске сбил пенсионерку