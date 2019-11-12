2019-11-12T18:12:56+03:00
Общество

ЛПДС «Унеча» – 55!

Мария ИВАНОВА
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ЛПДС «Унеча» создавалась одной из первых в «Дружбе». Фото: АО «Транснефть -Дружба».ЛПДС «Унеча» создавалась одной из первых в «Дружбе». Фото: АО «Транснефть -Дружба».
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Вас приветствует нефтяная Унеча!

Что вспоминается брянскому жителю при слове «Унеча»? Наверное, первым делом – транспарант на въезде в райцентр: «Вас приветствует солнечная Унеча». Местные говорят: когда в округе небо затянуто облаками, здесь всегда ясно. Кто-то еще, пожалуй, припомнит железную дорогу: Унеча - второй по величине железнодорожный узел региона, после Брянска. И при всем при этом Унеча – крупная площадка нефтепроводной отрасли. В двух десятках километров от районного центра, в селе Высокое, более полувека качает нефть ЛПДС «Унеча» - самая крупная станция Брянского филиала АО «Транснефть – Дружба».

История «Унечи» (тогда еще название станции соответствовало географическому пункту - «Высокое») началась в октябре далекого 1964 года – вместе с вводом в эксплуатацию нефтепровода «Дружба». Отсюда по трубам легендарной магистрали «черное золото» каждый день в течение 55 лет направляется на экспорт. Нефтяной поток идет в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию, Словакию, Латвию и Литву. Часть углеводородов поступает на нефтеперерабатывающие заводы соседней Белоруссии. Еще одно направление движения нефти – балтийское: с ЛПДС «Унеча» по Балтийской трубопроводной системе-2 нефть доставляется в порт Усть-Луга Ленинградской области. Недаром и в советские годы, и сегодня «Унеча», расположенная на границе России, по праву считается западным форпостом нефтепроводной отрасли страны.

Современное и безопасное оборудование

Ветераны, которые помнят «Унечу» совсем «юной», сегодня с трудом узнают производственную площадку: недавно станция прошла комплексную программу технического перевооружения и реконструкции. Преобразились сразу 57 объектов ЛПДС. Реконструировано «сердце» «Унечи» - перекачивающая станция, подпорные насосные. Полностью обновлен резервуарный парк - один из самых больших в системе «Транснефть». Это четырнадцать железобетонных резервуаров и три стальных резервуара с плавающей крышей.

Несмотря на возраст, «Унеча» идет в ногу со временем. В рамках программы энергосбережения и повышения энергоэффективности завершено обновление котельной. Новое оборудование позволяет экономить свыше 60 тонн топлива в год.

Сотрудники станции могут быть уверены в завтрашнем дне. Фото: АО «Транснефть -Дружба».

Сотрудники станции могут быть уверены в завтрашнем дне. Фото: АО «Транснефть -Дружба».

Помощь району - важная часть работы

В «Транснефти» принято: там, где располагаются производственные объекты компании, непременно реализуются социальные и благотворительные проекты.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Брянской области был капитально отремонтирован клуб им. 1 Мая – старейшее досуговое учреждение Унечи. Центральная районная больница получила автомобили скорой медицинской помощи, аппаратуру для ультразвуковой диагностики, эндоскопии, цифровой рентгенологический комплекс, стоматологическое оборудование, аппарат искусственной вентиляции легких и комплекс для холтеровского мониторирования.

Не обошла стороной маленькую Унечу и большая школьная программа «Транснефти», развернувшаяся по всей стране. Благодаря ей в прошлом году стали образцово-показательными кабинеты физики, химии и математики в школе села Высокое: здесь выполнен дизайнерский ремонт и приобретено самое современное лабораторное и демонстрационное оборудование. К примеру, интерактивные доски, которые и не во всякой школе областного центра увидишь. В этом году 1 сентября пришли в обновленные кабинеты точных наук ученики школы №3 Унечи.

Вместе с тем участие компании в жизни района не ограничивается только финансовой поддержкой. Не раз молодые специалисты ЛПДС «Унеча» проводили субботники в подшефном социальном приюте для детей и подростков. Ребята из приюта уже подружились с «дружбинцами» и с нетерпением ждут, когда те приедут в гости.

- Юбилей мы встречаем с позитивным настроением, - говорит начальник ЛПДС «Унеча» Сергей Привалов. - Несмотря на солидный возраст станции, у нас довольно молодой коллектив: большинству работников станции нет и 40 лет. Нам многого удалось достичь. На сегодняшний день «Унеча» обеспечена самым современным оборудованием, а наши сотрудники уверены в завтрашнем дне.

В прошлом году ЛПДС принимала нефтепроводчиков всей страны: на ее базе в рамках финала конкурса «Лучший по профессии» в системе организаций «Транснефть» состязались лаборанты, операторы товарные, а на полигоне станции – водители и машинисты экскаватора. Есть что показать на станции, поэтому нередки тут гости: и коллеги из дочерних организаций «Транснефти», и руководство из столицы, и журналисты. Так что впору и на подъездах к станции разместить, чуть подкорректировав, транспарант: «Вас приветствует солнечная «Унеча»!»

Резервуарный парк станции - один из самых больших в системе «Транснефть». Фото: АО «Транснефть -Дружба».

Резервуарный парк станции - один из самых больших в системе «Транснефть». Фото: АО «Транснефть -Дружба».

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