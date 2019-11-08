2019-11-08T11:52:16+03:00
Общество

Из брянской колонии вышел последний фигурант дела Кокорина и Мамаева — Александр Протасовицкий

Знаменитые друзья бывшего футболиста не навещали, на свидания к сыну приезжали только родители
Мария Дедкова
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Колония общего режима№6 в Клинцах - здесь отбывал наказание участник московской драки Александр Протасовицкий. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской областиКолония общего режима№6 в Клинцах - здесь отбывал наказание участник московской драки Александр Протасовицкий. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области
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Утром в пятницу, 8 ноября, из колонии №6, которая находится в брянском городе Клинцы, вышел на свободу друг футболистов Кокорина и Мамаева Александр Протасовицкий. Он отбывал наказание за участие в массовой драке в центре Москвы.

Встречать Александра Протасовицкого приехали только родители.

Срок наказания истекал Протосавицкого 10 ноября. Но по закону дата освобождения переносится на последний рабочий день недели. Поэтому колонию в Клинцах Александр Протасовицкий покинул на два дня раньше. Всего в исправительном учреждении третий участник потасовки в столичной кофейне провел около четырех месяцев.

К слову, Александр Протасовицкий подал прошение об УДО еще в августе. Но Клинцовский городской суд его отклонил. Причиной этому послужили три взыскания за нарушение режима, которые выписали Протасовицкому еще в московском СИЗО. Там Протосавицкий не заправлял постель.

- В колонии №6 осужденный режим не нарушал, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Но и поощрений не получал. В колонии его трудоустроили. За свою работу он получал небольшую зарплату.

Бывшему футболисту отказали в УДО из-за нарушений режима в СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшему футболисту отказали в УДО из-за нарушений режима в СИЗО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чем именно зарабатывал бывший футболист в колонии, не уточнили. Известно, что в учреждении изготавливают мебель, делают каркасы для остановок и шьют одежду.

Знаменитые друзья Александра Протасовицкого не навещали. На свидания к сыну приезжали только родители.

Напомним, Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их дуга Александра Протасовицкого осудили в мае за две драки в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к полутора годам.

Двое известных футболистов отбывали наказание в белгородской колонии. Там спортсмены работали в швейном цеху - упаковывали одноразовые костюмы. С учетом времени проведенным в СИЗО, спортсменам оставалось отсидеть меньше шести месяцев. Но по УДО они покинули исправительное учреждение 17 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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