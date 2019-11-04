В День народного единства в Брянске хором спели гимн России

Брянская область вместе со всей страной отметила День народного единства. На Славянской площади в честь праздника устроили масштабный митинг. Его участниками стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, спикер облдумы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты Госдумы, сенаторы, жители Брянска, представители трудовых коллективов, студенчества, общественных организаций и национальных объединений, политических партий и движений.

- В День народного Единства все участники торжественного митинга вместе с Брянским городским академическим хором исполнили гимн России, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Кульминацией праздника стал момент, когда под песню в исполнении эстрадно-вокальной группы "Арт-класс" "Россия - наша вечная держава!" волонтеры Победы, юнармейцы, члены ветеранских общественных организаций, национальных объединений, представители казачества, трудовых коллективов, профсоюзов развернули огромный триколор.

Торжественный митинг прошел на набережной в Брянске.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Затем для всех жителей в "Дружбе" состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. В холле концертного зала работала выставка, посвященная культуре и традициям различных национальностей, проживающих в регионе.

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