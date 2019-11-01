Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приведены в повышенную готовность для работы в праздничные и выходные дни

В преддверии Дня народного единства во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» (входят в ГК «Россети») усилен контроль над работой энергооборудования.

Специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем 20 регионов операционной ответственности энергокомпаний разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ГК «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

В настоящий момент энергетики работают в режиме предельной мобилизации и предпринимают максимум усилий для того, чтобы в праздничные и выходные дни обеспечить бесперебойную работу энергооборудования, а в случае возникновения нештатных ситуаций в предельно короткие сроки мобилизовать все силы и средства для устранения их последствия. Организовано круглосуточное дежурство специалистов диспетчерских и технических служб, оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов, исполнительного аппарата компаний, их филиалов и производственных отделений.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 943 бригады в составе 12 542 человек, 4 375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 974 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.

В Брянской области надежное энергоснабжение жителей региона обеспечивают энергетики филиала «Россети Центр Брянскэнерго». В режиме повышенной готовности единовременно будут находится на пассивном дежурстве 35 бригад филиала, 166 человек и 42 единицы техники. На рабочих местах круглосуточное дежурство будут нести 32 бригады ОВБ, 64 человек и 32 единицы техники.

По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться в Контакт-центры энергокомпаний по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».