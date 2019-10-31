Народный участковый из Карачева Константин Артамонов: «Службу выбрал сердцем»

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». За право представлять Брянщину в финале боролись 13 полицейских. Голосование длилось больше недели. По итогам онлайн выборов победителем регионального этапа стал 28-летний участковый из Карачевского района лейтенант полиции Константин Артамонов. И теперь он поборется за звание лучшего в стране «анискина».

По словам Константина, в полиции он мечтал служить с детства.

– Я пошел по стопам отца, который работал участковым у нас в районе, - рассказал полицейский. - Мне было еще 15 лет, а отец уже брал меня с собой на работу. Тогда я понял, что эта служба требует не только конкретных действий, но и умения ладить с людьми, быть психологом. После вуза и армии я выбирал между двумя профессиями. По специальности или по зову сердца. Победило второе, и я пошел в полицию. Сначала работал патрульным, а затем мне предложили перейти в участковые.

В органах внутренних дел полицейский служит пять лет. Два из которых - в участковых. И уже стал врио начальника участковой службы.

На участке у Константина Артамонова - около 1,6 тысячи человек, в том числе и поселок Согласие, откуда он родом. Он сразу же завоевал авторитет у односельчан. Каждому из своих подопечных полицейский старается уделять внимание:

- Сельский участковый, прежде всего, должен хорошо знать свой участок и все, что происходит на его территории. Вникать в жизнь людей, ведь от моего решения зависит судьба человека.

К участку Константина Антамонова относятся и отдаленные села, и деревни, где в основном живут пожилые люди. Туда полицейский часто приезжает просто поговорить со стариками, посмотреть, как живут, узнать не нужно ли чего.

- Даже холодильник иной раз проверю, есть ли продукты, - говорит полицейский. - А как же иначе? Участковый – это прежде всего тот, кто думает о ближнем.

Головная боль участкового – любители «зеленого змия».

- На участке чаще всего происходят бытовые преступления между родственниками, - рассказывает Константин Артамонов. - Бывают кражи и побои. Совершают их люди чаще в нетрезвом виде. Стараюсь уделять больше времени беседам с судимыми жителями, дебоширами, больными алкоголизмом. Если есть возможность, всегда помогаю стать на путь исправления.

А еще, считает участковый, в его деле важно уметь внезапно появиться там, где нужен.

– Например, 14 октября пришлось выезжать по тревожному звонку, - рассказывает Константин Артамонов. - Поздно вечером в дежурную часть отдела полиции сообщили о семейном скандале в поселке Вельяминово. На месте оказалось, что это не просто ссора. В приступе ревности хозяин дома металлическим прутом ранил двух приятелей. У одного - резаная рана шеи, у другого - травма головы. Не появись полиция вовремя, неизвестно чем этот дебош мог закончиться…

Константин Артамонов на редкость сдержанный человек. 1 января у него родилась дочь Валерия, в это время полицейский был на службе. И только после дежурства приехал поздравить супругу – с букетом стоял под окнами роддома.

- Победа в областном конкурсе – это победа коллектива, в котором я служу, - считает полицейский. – И отец был очень рад моему успеху…

Впереди у Константина Артамонова участие в финале конкурса «Народный участковый-2019». Онлайн голосование пройдет на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Лучших их лучших наградят в канун 17 ноября – профессионального праздника участковых уполномоченных полиции. Победитель получит досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».

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