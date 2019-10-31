Андрей Майоров провел в Тверской области выездное заседание оперативного Штаба «Россетей» по вопросам форсированного восстановления электросетевого комплекса региона после ударов стихии

Заместитель генерального директора – главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров утром, 31 октября, проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе региона и провел выездное заседание оперативного Штаба, где заслушал доклады руководителей производственных подразделений и дал ряд распоряжений, направленных на повышение оперативности и эффективности ликвидации технологических нарушений в сетях.

Андрей Майоров дал оценку эффективности распределения группировки сил и средств в соответствии со степенью и характером технологических нарушений.

В частности, распорядился произвести перегруппировку участвующих в восстановительных работах бригад энергетиков для оперативного усиления направлений, где еще остаются наибольшие объемы работ. Главный инженер «Россетей» также детализировал график их ротации на объектах и внес корректировки в маршруты передвижения, которые позволят им в максимально короткие сроки прибывать к новому месту назначения. Андрей Майоров отметил необходимость личного присутствия и работы руководителей РЭС в полевых условиях, а также дал поручение о детальной проработке характера дефектов и повреждений на каждом из пострадавших фидеров.

«Наша задача – максимально оперативно восстановить электроснабжение по основной сети. Также прошу уделить особое внимание надежности электроснабжения социально значимых объектов», - подчеркнул Андрей Майоров.

По окончании штаба главный инженер «Россетей» планирует совершить объезд наиболее сложных участков.

Напомним, в ночь на 30 октября Тверскую область накрыл новый мощный атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода и их последующие обрывы. Энергетики «Россетей», до этого двое суток работавшие в круглосуточном режиме, были готовы встретить непогоду и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Были произведены обходы и осмотры линий электропередачи, выявлены поврежденные участки и незамедлительно начаты ремонты. Штаб электросетевого комплекса продолжил функционирование в особом режиме, осуществляя мониторинг метеорологической обстановки.

Всю минувшую ночь, несмотря на наступившее темное время суток, плохую видимость, сложные погодные условия и значительное количество технологических нарушений в труднодоступных заболоченных местах, энергетики компании «Россети» продолжали восстановительные работы. Было проведено дополнительное усиление группировки. В настоящее время к работам привлечены 344 бригады в составе 1417 человек, свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники и 79 резервных источников электроснабжения общей мощностью 5,955 МВт. По последним оперативным данным, в зоне отключения остаются 9 190 жителей. Однако, благодаря четкой, слаженной и самоотверженной работе специалистов «Россетей», которые уже трое суток, сменяя друг друга, работают в круглосуточном режиме, несмотря на ураганный ветер, снег и дождь, эти показатели стремительно снижаются. Восстановительные работы будут продолжаться непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.