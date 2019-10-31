2019-10-31T12:12:53+03:00
Общество

Брянцы напишут этнографический и «тютчевский» диктанты

Образовательные акции пройдут 1 ноября и 1 декабря
Елена РАКОВА
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Брянцы в очередной раз проверят свои знания.Брянцы в очередной раз проверят свои знания.Фото: Ольга УМАРОВА
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Жителям Брянщины предложили проверить свои знания по литературе и истории на «Тютчевском» диктанте. Акция приурочена ко дню рождения знаменитого земляка, поэта и дипломата Федора Тютчева.

Диктант пройдет 1 декабря в областной библиотеке. Начало – в 12.00. Поучаствовать могут школьники 7-11 классов, студенты и все любители творчества Федора Тютчева.

- Участники должны выполнять задания самостоятельно, без посторонней помощи и «подглядываний» в интернете, - рассказали в Брянской областной библиотеке. – Итоги подведет специально созданная комиссия до пятого декабря. Победителей наградят дипломами и памятными подарками. Сертификаты получат все участники акции.

Заявки на участие принимают до 26 ноября 2019 года (включительно) по электронному адресу chz@libryansk.ru.

А 1 ноября Брянская область присоединится к международной акции «Этнографический диктант-2019». Проект стартует в 11.00 во всех районах области.

- Этнографический диктант позволит оценить уровень знаний о народах, проживающих в России, - рассказали организаторы. – Участниками могут стать все желающие, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Кстати, этот диктант также можно написать онлайн на сайте miretno.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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