Родина солнца и добрых традиций

Каждый день мы сталкиваемся с носителями других культур на работе, в общественном транспорте, в магазинах. Но знаем ли мы что-нибудь об их традициях, языке или даже об особенностях имен? Скорее всего, нет. В этом номере мы познакомимся с представительницей солнечного Азербайджана Кенюль Гончарюк.

Чувствовала себя белой вороной

Кенюль родилась в столице Азербайджана Баку. Здесь девушка жила до 12 лет.

- Мы уехали в 1998 году не из-за проблем в стране, как многие думают, - говорит Кенюль Гончарюк. - А лишь потому, что в Брянске жили родители моей мамы. Отцу, конечно, тяжело было оставить Азербайджан и родственников, но ради любимой жены он решился на этот шаг.

По словам девушки, в России в первое время ей пришлось нелегко. В школе ребята подшучивали над необычным именем и яркой внешностью новой одноклассницы.

- Кстати, похожие трудности были у меня и в школе в Баку, - признается Кенюль. - Я чувствовала себя «белой вороной». Ведь я наполовину русская. Со временем я перестала обращать на это внимание. В Брянске у меня появились знакомые, для которых моя национальность не имела значения.

Чужая страна поначалу показалось маленькой девочке неприветливой:

- В Брянске меня расстроила погода. Казалось, что дожди в городе не прекращаются. В Баку большую часть года солнечно и сухо. Температура почти не опускается до нуля. А осадки выпадают редко. Но через пару лет я привыкла к Брянску. Жизнь стала налаживаться. Папа пошел работать на БМЗ, а мама следила за домашним уютом. Здесь я окончила школу, институт, обрела друзей. Вскоре пришло осознание того, что возвращаться в Азербайджан я не хочу.

Мельче долма - лучше хозяйка

Несмотря на то, что Кенюль Гончарюк покинула родину больше 20 лет назад, ее семья чтит и хранит азербайджанские традиции:

- Главная наша отличительная черта - почитание родителей. Нельзя сказать, что мы с братьями не имели права голоса. Мы понимали, что родители мудрее. Одного взгляда отца нам хватало, чтобы понять и исправить свои ошибки.

Уважением пользуются в Азербайджане не только старшие родственники, но и гости.

- За нашим столом будут рады всем, - говорит Кенюль Гончарюк.- Азербайджанцы очень гостеприимный народ. Перед застольем всех угощают чаем в традиционной посуде. Это такие стаканы в форме груши - «армуды». Считается, что в них напиток, благодаря тонкой «талии» сосуда, дольше остается горячим.

К столу гостям азербайджанские хозяйки обязательно подают долму с бараниной и рисом. Считается, чем она мельче, тем лучше хозяйка. Предлагают гостям попробовать и люля-кебаб со специями, кутабы с мясом и зеленью в форме полумесяца. Ну и, конечно же, плов. Это царь стола в Азербайджане.

Сэмэни и крашеные яйца

А вот приготовление сладостей занимает много времени у азербайджанских хозяек. Поэтому их стараются подавать к столу чаще на большие праздники, одним из которых является Новруз байрам.

- Это праздник весеннего равноденствия, - поясняет Кенюль Гончарюк. - Женщины готовят шекербура, шор гогал и пахлаву. На праздничном столе они обязательны.

Также хозяйки приносят символ праздника - сэмэни. Это пророщенные зерна пшеницы на блюдце. На столе должны быть и крашеные яйца. Есть такой обычай - состязаться в битье яиц. Чье окажется более прочным, тот будет удачливее в этом году. Еще на Новруз мы играли в старинную игру папаг атма. Нужно подбросить шапки под двери домов и квартир, и каждый хозяин должен был наполнить ее сладостями. Жаль, что эта традиция осталась в моем детстве.

Сохранить память

На азербайджанском языке говорят больше 20 миллионов человек по всему миру. Но, к сожалению, многие семьи, переезжая, забывают родной язык.

- На азербайджанском у нас в совершенстве говорит только папа, - говорит Кенюль Гончарюк. - По-русски мы общались даже в Баку. А когда переехали в Россию, то надобность в азербайджанском и вовсе отпала. Хотя у нас в языке много примечательного, взять, например, наши отчества.

Отчества у азербайджанцев состоят из двух частей - имени отца и прибавлением «кызы» - дочь или «оглы» - сын. Например, если имя отца Ильгар, то отчество его дочери будет Ильгар кызы, а сына Ильгар оглы. По-русски такие сочетания неудобно произносить, поэтому их адаптировали - Ильгаровна и Ильгарович соответственно.

- Сохранять все традиции не получается, - признается девушка. - Приходится адаптироваться к жизни в России. Но теперь уже в свою семью я стараюсь привнести азербайджанскую вкусную кухню и хорошее воспитание.

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