Жительница Брянска пожаловалась на кондуктора, которая высадила из автобуса 12-летнюю девочку

В Брянске рассказали о кондукторе городского автобуса, которая высадила 12-летнюю девочку, из-за того, что школьница не смогла заплатить за проезд. О случившемся в соцсети рассказала мама ребенка.

Судя по словам горожанки, которая пожелала остаться неизвестной, в тот день ее дочка возвращалась домой и села в автобус. И так получилось, что на транспортной карте у нее закончились деньги, поэтому она не смогла расплатиться за проезд. Поэтому девочку высадили из автобуса на остановке "28-я школа". И две остановки до "Мясокомбината" она вынуждена была идти пешком. При этом на телефоне у нее села батарейка и ребенок не мог позвонить и сообщить о случившемся родителям.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", ни в городское пассажирское автотранспортное предприятие, ни в отдел по транспорту с подобными жалобами на поведение кондукторов брянцы пока не обращались. Поэтому подтвердить или опровергнуть случившееся в ведомствах не смогли. Однако пообещали устроить проверку и, если подобное обращение с ребенком со стороны кондуктора имело место быть, наказать виновных. Кроме того, среди кондукторов проведут дополнительный инструктаж и еще раз напомнят, что не стоит высаживать детей, у которых нет денег на проезд.

- Бывают случаи, когда кондукторам приходится высаживать безбилетных пассажиров, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в отделе по транспорту Брянской горадминистрации. - Но это не касается детей. Мы специально проводим для кондукторов обучающие семинары и напоминаем, что детей, у которых не окажется денег на проезд, нужно везти до ближайшей к их дому остановке, а не высаживать на полпути. Кстати, поскольку в сообщении в соцсети не указано время и номер маршрута, на котором все произошло, мы просим откликнуться очевидцев случившегося. Потому что проверка 1,5 тысячи рейсов, которые автобусы в Брянске делают ежедневно, может затянуться. А обращение свидетелей ускорит разбирательство.

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Куда звонить, чтобы сообщить о нарушении работы кондукторов в городском общественном транспорте Брянска:

- (4832) 74-09-36 - отдел по транспорту Брянской городской администрации.

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