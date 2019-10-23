2019-10-23T13:18:56+03:00
Общество

Пять важных вопросов о том, как брянцам стать переписчиками

Массовый опрос населения стартует в октябре 2020 года
Елена РАКОВА
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По данным статистики, брянцы больше всего доверяют женщинам-переписчикам.По данным статистики, брянцы больше всего доверяют женщинам-переписчикам.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Всероссийская перепись населения стартует в октябре 2020 года. По предварительным данным, в Брянской области для подсчета жителей понадобятся около 2,5 тысячи переписчиков. Отбор в переписчики уже стартовал. В Брянскстате формируют базу данных возможных кандидатов.

"Комсомольская правда" в Брянске" с помощью Брянскстата ответила на пять важных вопросов о том, как брянцам записаться в переписчики.

1. Кто может стать переписчиком?

Переписчиком может стать гражданин России старше 18 лет с навыками работы на компьютере и способный легко общаться с жителями. Все переписчики обязательно должны пройти обучение и тестирование. После этого им выдадут специальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Оно подтверждает полномочия переписчика.

2. Где записаться?

Обращаться можно уже сейчас в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (Брянскстат). Официально набирать переписчиков и заключать с ними договоры будут только в сентябре 2020 года. Но уже сейчас Брянскстат начал составлять специальную базу данных потенциальных участников переписной кампании. В сентябре 2020 года с ними свяжутся и уточнят, хотят ли они все еще работать переписчиками. Подать заявку на работу в качестве переписчика можно по адресу: Брянск, ул. Красноармейская, 60 или по телефонам (4832) 671-213, 671-231.

3. Сколько людей предстоит обойти?

По предварительным данным, на каждого брянского переписчика придется в среднем 550 человек, которых предстоит опросить. Перепись 2020 года впервые пройдет в "многоканальном формате" - можно дождаться переписчика дома, можно переписать семью самостоятельно на портале госуслуг, а можно прийти в МФЦ и переписаться через услугу "Мои документы".

4. Кто контролирует работу переписчика?

Убедиться в том, что переписчики действительно посетили дом, должны полевые контролеры. Наказание для нечестных переписчиков не предусмотрено, им просто не заплатят зарплату.

5. Как узнать переписчика?

Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами с логотипом ВПН-2020. Для работы в темное время суток у них будет специальный фонарь. Кроме того, им выдадут сумку-портфель для хранения и переноски бумаг, планшета и другого оборудования. Кроме накидки на переписчиках будет шарф с логотипом ВПН-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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