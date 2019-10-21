2019-10-21T17:06:09+03:00
Общество

Народным участковым Брянской области стал полицейский из Карачева Константин Артамонов

Теперь стражу порядка предстоит побороться за победу на всероссийском конкурсе
Елена РАКОВА
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Константин Артамонов пошел в полицию по стопам отца.Константин Артамонов пошел в полицию по стопам отца.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Полицейский из Карачевского района Константин Артамонов стал лучшим участковым Брянской области. Он победил в он-лайн голосовании на региональном этапе всероссийского конкурса.

На участке у старшего участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Карачевский» Константина Артамонова 25 населенных пунктов, в которых живут больше 1,6 тысячи человек. В органах внутренних дел 28-летний полицейский служит пять лет, два из которых - в службе участковых уполномоченных.

За девять месяцев с начала года участковый обнаружил 117 административных правонарушений, раскрыл три кражи, рассмотрел 358 жалоб и заявлений граждан, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

– Я пошел в полицию по стопам отца, который работал участковым у нас в районе, - рассказал Константин Александрович. - После вуза и службы в армии, я пришел в полицию. Сначала работал патрульным постовым, затем меня заметил начальник отдела участковых уполномоченных ОМВД России «Карачевский» Дмитрий Александрович Тюрин и предложил перейти к нему в отдел.

Константин Артамонов считает, что участковый, прежде всего, должен хорошо знать своих подопечных: чем они занимаются и где работают, каких у них проблемы.

- Обязательно нужно реагировать на все жалобы и заявления граждан, - говорит Константин Александрович. - И вникать в жизнь заявителей, ведь от моего решения зависит судьба человека. И конечно, часто участковому приходится, как юристу разъяснять те или иные юридические тонкости.

Полицейский придерживается правила, что на его участке не должно быть ни одного вопроса, не касающегося участкового. А иногда надо неожиданно появиться в нужное время в нужном месте.

- Например, 14 октября пришлось выезжать по тревожному звонку, - говорит участковый. - Поздно вечером в дежурную часть сообщили о семейном скандале в поселке Вельяминово. Выехали на место происшествия со старшим оперуполномоченным уголовного розыска Евгением Макеевым. А там не банальная ссора, в доме двое серьезно пострадавших людей. В приступе ревности хозяин дома металлическим заточенным прутом ранил двух приятелей. У одного резаная рана шеи, у другого - удар в голову. Не появись мы вовремя, неизвестно чем этот дебош мог окончиться… Пришлось лично доставлять пострадавших в приемный покой больницы.

Впереди у Константина Артамонова участие во всероссийском этапе конкурса "Народный участковый-2019". Его уже в девятый раз проводят на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября.

Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечают 17 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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