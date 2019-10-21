Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников выступил экспертом на сессии VIII Славянского международного экономического форума, который сегодня проходит в Брянске.

Площадка, на которой обсуждались вопросы комфортной жизни граждан, называлась «Современная экосреда проживания». Один из важных вопросов качества жизни – экологическое состояние окружающей среды. И «мусорная проблема», которую сейчас решают во всей стране – одна из самых актуальных в этой теме. Но в Брянской области благодаря грамотно выстроенной работе правительства области и регионального оператора реализация федеральной «реформы чистоты» идет хорошо. По итогам работы в I полугодии 2019 г. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации оценило Брянский регион как эффективно реализующий задачи стартового периода реформы обращения с ТКО.

- Региональный оператор отвечает за реализацию федеральной экологической реформы на Брянщине и полностью контролирует процесс транспортировки отходов, начиная от контейнерных площадок до полигонов, осуществляет обезвреживание, захоронение и переработку отходов. Мы выполняем все указания правительства России, учитываем все замечания губернатора Брянской области, который строго контролирует работу регионального оператора. «Чистая планета» уделяет особое внимание раздельному сбору отходов. В первом полугодии 2019 в рамках решения стратегической задачи уменьшения объема захоронения отходов в Брянске установлено 12 экодомиков и 300 контейнеров для раздельного сбора пластика и картона, открыты 4 пункта платного приема вторичного сырья. Еще 9 пунктов работают в районах области.Прозрачность обращения с ТКО обеспечивается внедрением видеонаблюдения как на контейнерных площадках, так и на полигонах. Установлены первые камеры на площадках: пер. Свердлова (г.Сельцо), ул. Белорусская, ул. Шолохова, ул. О.Кошевого, ул. Севская, пер. Загородный (г.Брянск). Оснащены видеонаблюдением полигоны в г.Трубчевске и п.Суземка. Приобретено 5 фотоловушек, которые установлены в самых проблемных местах, где устраиваются несанкционированные свалки.Все машины перевозчиков оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет в реальном времени отслеживать их маршруты, соблюдение графика вывоза и объемы ТКО, которые они забирают с контейнерных площадок. Для этого IT-специалистами компании «Чистая планета» была создана уникальная компьютерная программа, которая вызвала большой интерес у наших коллег из других регионов и была презентована на VIII Среднерусском экономическом форуме, - рассказал на форуме генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Компания «Чистая планета» имеет свой мусоросортировочный комплекс мощностью 280 тысяч тонн отходов в год, который построен в поселке Большое Полпино в 2012 году. Здесь производится весовой (единственный в области) и радиационный контроль поступаемых отходов. В зависимости от времени года от 70 до 90% привозимого мусора проходит через сортировочные линии комплекса на установленном немецком оборудовании. Благодаря этому, в Брянске отходы вовлекаются в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья и материалов, а также сокращается объем ТКО, который направляется на захоронение на полигон. Получена лицензия на пиролизную установку, которая позволит перерабатывать нефтешламы, автопокрышки и биоотходы, а это около 400 видов отходов, которые ранее не утилизировались на территории Брянской области. Благодаря эффективно выстроенной работе на мусоросортировочном комплексе процент извлекаемого вторсырья от общего объема поступающих отходов сегодня достигает 20 процентов. Это очень высокий показатель для ЦФО. При сортировке выбирается картон, бумага, газета, ПВД, ПНД, стрейч пленка, ПЭТФ (бутылка, тара, упаковка), стекло, металл, пластик, текстиль. Собираемые картон, бумага, газета, объемом до 600 тонн в месяц направляются на местное предприятие ЗАО «Пролетарий», стекло поставляется на стекольные заводы в ЦФО. Основным потребителем вторичных полиэтиленов является Москва. В Карачеве осуществляется глубокая переработка ПЭТ-бутылок, ПВД, ПНД-пленок. Предприятие располагает оборудованием и технологиями европейских производителей, что позволяет получать щетинно-щеточные изделия и моноволокна для них. Получается, что из того, что должно было засорять окружающий нас мир, мы производим инструмент для его уборки.

АО «Чистая планета» является научно-производственным партнером МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках подписанного в 2014 году контракта «Разработка технологии получения биодеградируемого материала путем введения нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность активатором разложения, на базе вторичного полимерного сырья», поставляет отходы пленки ПВД. Данный проект реализуется на предприятии АО «Чистая планета», которое расположено в Брянске. Это завод по переработке вторсырья из разных видов пленки, полиэтиленовой упаковки и пэт бутылок, из которых получают гранулы с биодеградированными добавками. А из них, в свою очередь, делают различную упаковку и пакеты с повышенными свойствами хранения не для пищевых продуктов. Две недели назад открыли новую линию по переработке вторсырья- полиэтиленовой пленки, которую привозят с нашего мусорортировочного комплекса, и мы из нее теперь делаем пакеты для мусора.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области активно сотрудничает с ППК РЭО (Российским экологическим оператором) и поддерживает заданный реформой чистоты курс на экологическую безопасность.

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