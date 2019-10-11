Брянский шоумен опроверг слова о службе в армии, которые ему приписывают СМИ

В сети разгорается скандал вокруг высказывания брянского шоумена и министра внутренней политики Молодежного правительства области Сергея Зайцева. В среду, 10 октября, 27-летний общественный деятель провел тренинг по созданию личного бренда в областном дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина для молодежи.

Одно из высказываний Сергея Зайцева, которое якобы прозвучало на встрече, возмутило присутствовавшую в зале журналистку. На своей странице в соцсети она процитировала запомнившиеся ей слова шоумена: «Армия – потеря времени» и задалась вопросом: «Кто ж его пустил к молодежи призывного возраста?!».

Чтобы прояснить ситуацию со спорным высказыванием, мы позвонили самому ведущему.

- Слов о том, что армия – потеря времени, я не говорил, - рассказал Сергей Зайцев корреспонденту «Комсомольской правды в Брянске». – Фраза была вырвана из контекста. Ситуация была следующая: парень из зала спросил: «Нужно ли служить в армии?». Точный возраст молодого человека я не знаю, но на тренинге не было гостей младше 18 лет. Я ответил: «Лично я не служил, и на то были объективные причины, которые я не буду называть». Более того, я даже близко не имел ввиду подобной формулировки о «потере времени в армии», потому что сам так не считаю. Уверен, что армия идет на пользу молодым людям. И у меня есть масса знакомых, которые наглядно это подтверждают своим примером.

Министром внутренней политики Молодежного правительства Сергей Зайцев стал в прошлом году.

- Работа в молодежном правительстве – это общественная нагрузка, - пояснил шоумен. – Я этим занимаюсь потому, что мне нравится. И не понимаю, кому и зачем понадобилась подобная провокация.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».