Сохранить память

Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. По самым скромным подсчетам пропавшими без вести до сих пор числятся минимум пять миллионов бойцов Красной Армии. Каждый год во время Вахты памяти поисковики выходят в леса и поля, где десятки лет назад шли бои. И всегда находят новые неучтенные захоронения советских солдат, подбитую технику… По крупицам собирая информацию о погибших, поисковикам удается вычеркнуть из скорбного списка пропавших без вести несколько фамилий. И, хотя с каждым годом безымянных могил становится все меньше, своего часа быть захороненными с подобающими почестями ждут миллионы павших военнослужащих.

На территории Брянской области действуют сразу несколько поисковых отрядов. С октября к ним присоединился еще один – недавно созданный поисковый отряд Брянского управления АО «Транснефть-Дружба». В его состав вошли сотрудники предприятия с большим опытом поисковой работы. Они участвовали в областных, межрегиональных и общероссийских Вахтах памяти, давно заботятся о могилах партизан в брянских лесах. Поскольку Брянская область до 1944 года частично входила в состав Орловской, отряд действует сразу в двух этих регионах.

- В отряде, который мы назвали «Дружба», десять человек, - рассказывает начальник центральной ремонтной службы Брянского управления АО «Транснефть-Дружба» Игорь Петров. - Все с опытом поисковой работы. Трудимся в разных подразделениях Брянского управления «Транснефть-Дружбы». Но помимо работы нас объединяет любовь к истории и желание увековечить память о наших предках, которые погибли, защищая Родину.

Крупные металлические детали самолета и его массивный двигатель лежат глубоко под землей. Фото: АО «Транснефть-Дружба».

Нашли по рассказам старожилов

Отряд «Дружбы» работает в составе поискового объединения «Брянский фронт». И у него уже есть первые успехи. В Выгоничском районе, неподалеку от села Лопушь у нефтеперекачивающей станции «Десна», поисковики предприятия обнаружили обломки предположительно самолета И-16.

…Стоя по колено в болотной грязи поисковики отряда АО «Транснефть-Дружба» медленно метр за метром обошли небольшой клочок земли. Металлоискатель уже показал - на этом участке много металла. С щупами в руках они обследуют землю в поисках обломков советского истребителя И-16. За простоту и выносливость летчики прозвали этот небольшой моноплан «Ишачок». В начале Великой Отечественной войны он стал самым часто используемым самолетом Красной Армии. Хотя с немецким «мессером» не выдерживал конкуренции. Деревянную обшивку И-16 насквозь пробивали пули противника. И пилотам зачастую не удавалось выйти живыми из боя.

Но командир рухнувшего в Выгоничском районе истребителя спасся. По воспоминаниям старожилов, которые и привели на место падения поисковиков, летом 1941-го в небе над этими местами случился страшный воздушный бой.

- Летчик выпрыгнул с парашютом и уцелел, - говорит житель села Лопушь Владимир Васин. – А «мессер» еще несколько раз разворачивался и из пулемета пытался добить его уже на земле.

Узнать судьбу летчика

За несколько дней работы на участке поисковики обнаружили детали сбитого в 41-м самолета. В основном это металлические фрагменты обшивки: клепки, крепления.

- Все деревянные детали самолета на этом заболоченном участке сгнили, - говорит Игорь Петров. – Единственное, что мы сможем найти – металлический двигатель. Он будет локализован в одном месте – в глубокой воронке. За семь десятков лет он мог опуститься на глубину до четырех метров.

В руках у поисковиков первые находки - части металлической обшивки самолета. Фото: АО «Транснефть-Дружба».

Для нефтепроводчиков нерешаемых задач нет, в таких же суровых условиях они ремонтируют и модернизируют трубопроводы за несколько суток планового ремонта. Теперь поисковикам предстоит решить: начинать раскопки в этом году или подождать до следующего сезона. Дальнейшие их действия будут зависеть от погоды. Если холода придут в ближайшее время, работу придется отложить.

- Будем помогать нашему поисковому отряду, - говорит заместитель начальника Брянского управления АО «Транснефть-Дружба» Владимир Сулимов. - График составим, чтобы их выходные совпадали со временем, когда они будут заниматься поисковой работой. Поможем обмундированием, инструментом. Если будет необходимость, рядом с нефтеперекачивающей станцией можем и технику предоставить, чтобы облегчить раскопки.

После того, как двигатель самолета извлекут, волонтеры поискового объединения «Брянский фронт» обещают помочь с его идентификацией, чтобы узнать историю самолета и судьбу выжившего пилота.

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