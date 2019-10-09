Брянскэнерго снижает потери в электрических сетях

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.

За 8 месяцев 2019 года филиал передал потребителям 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии. Потери в сопоставимых условиях относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 17,1 млн кВт*ч, (0,7 % от отпуска в сеть). Этот объем сопоставим с месячным энергопотреблением двух районов: Дятьковского и Брянского.

Хороших результатов в борьбе с потерями энергетики добились благодаря системной работе, включающей в себя комплекс мероприятий, числе которых – модернизация более 12 тыс. счётчиков в 10 районах области, оснащение приборов учета электроэнергии потребителей антимагнитными пломбами.

Снижение потерь в электрических сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго. Результатом этой работы является увеличение полезного отпуска электроэнергии, повышение качества электрической энергии и надёжности энергоснабжения.