В Выгоничском районе поисковики обнаружили обломки самолета И-16

Брянские поисковики обнаружили в Выгоничском районе неподалеку от деревни Лопушь обломки самолета И-16. На место раскопок отряду "Дружба" указали старожилы села, которые помнят о воздушном бое, произошедшем в этих местах летом 1941 года.

По словам местных жителей, пилот самолета успел катапультироваться, когда машину подбили. А немецкие "мессеры" несколько раз возвращались сюда, чтобы добить красноармейца уже на земле.

- Мы обнаружили крупные металлические фрагменты самолета, сбитого в 1941 году, вероятно это двигатель, части шасси, топливного бака, - рассказывает руководитель поискового отряда Игорь Петров. - Но они лежат в болоте под трехметровым слоем воды, грязи и ила.

Теперь поисковикам предстоит решить: начинать раскопки в этом году или подождать до следующего сезона. Дальнейшие их действия будут зависеть от погоды. Если холода придут в ближайшее время, работу придется отложить.

После того, как двигатель извлекут, волонтеры поискового объединения «Брянский фронт» обещают помочь с его идентификацией, чтобы узнать историю самолета и судьбу выжившего пилота.

Более крупные металлические детали самолета лежат под слоем земли воды и ила. Фото: АО "Транснефть-Дружба".

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