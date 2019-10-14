В Брянске пройдет фестиваль "Джазовая провинция"

В Брянске в очередной раз пройдет фестиваль "Джазовая провинция". Начавшись 24 года назад в Курске, фестиваль уже объединил 25 городов страны в единое музыкальное и культурное пространство от Красноярска до Краснодара. Десятки городов России, в которых проходят концерты фестиваля, в эти дни становятся столицами джаза. Брянск станет столицей джаза 28 октября.

- Международный фестиваль "Джазовая провинция" - это многолетняя традиция в культуре новейшей истории России, - считает начальник управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков. - Это один из самых интересных, масштабных и нестандартных событий в музыкальной жизни провинциальных городов России. А постоянные аншлаги есть свидетельство того, что публика любит и ждет фестиваль как самое яркое музыкальное событие сезона, впечатлений от которого хватит на целый год.

В этом году в наш город на фестиваль помимо россиян приедут музыканты из Англии, Индонезии, Дании и Чили. В Брянске концерты "Джазовой провинции" пройдут 28 октября в 18.30 на сцене областного театра драмы имени Алексея Толстого. Для брянцев сыграют: Вадим Эйленкриг и группа "Эйленкриг гров", Евгений Стригалев, Фернандо Даннеман, Золтон Ренальди, Джимми Мюррей, Мэдс Матиас, Мэдс Кжолби, Сорен Моллер, Снорр Кирк, Мортен Акарфелдт.

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