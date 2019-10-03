«Транснефть – Дружба» подарила брянским школам современные спортплощадки

Подарки школам

Сентябрь – особое время для школьников, светлое и радостное. В первый месяц нового учебного года школы традиционно получают подарки. Одним из таких приятных сюрпризов для учебных заведений города Брянска стали современные многофункциональные спортивные площадки. Они появились в гимназии №6 в Советском районе и в школе №36 в Фокинском районе. Площадки изготовили и обустроили за счет благотворительной помощи АО «Транснефть – Дружба».

В церемонии открытия приняли участие представители Брянского городского Совета народных депутатов, руководители Советского и Фокинского районов, учителя и школьники.

Новые площадки построены в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Брянской области и ПАО «Транснефть», заключенного в 2016 году. Общая стоимость двух спортплощадок составила более шести миллионов рублей.

На всей площади игрового поля уложено травмобезопасное прорезиненное покрытие. Ребята смогут не только заниматься на нем легкой атлетикой, но и игровыми видами спорта. На площадке есть ворота для мини-футбола и баскетбольные щиты с кольцами. За всеми соревнованиями зрители будут наблюдать с удобных трибун. Площадка не опустеет и зимой. Покрытие настолько высокотехнологично, что в холодное время года на нем можно заливать каток. Лед на прорезиненой подложке будет более ровным и гладким, по сравнению, с обычными кортами.

- Это настоящий многофункциональный спортивный центр под открытым небом, - рассказали в гимназии №6. - Теперь уроки физкультуры станут более интересными и разнообразными. На новой площадке будут заниматься воспитанники спортивных секций, тренироваться ребята, подающие чемпионские надежды. И жители окрестных домов.

Помощь городу

В рамках соглашения о сотрудничестве АО «Транснефть – Дружба» оказало благотворительную помощь 14 социально значимым объектам Брянской области. Ее получили больницы и поликлиники, детские дома, дошкольные учреждения, дома культуры.

С 2017 по 2019 год на территории региона в рамках корпоративной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования отремонтированы и оснащены современным лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинеты физики, химии, математики в пяти школах.

«Транснефть-Дружба» тесно сотрудничает с администрацией Фокинского района Брянска.

- Проект по созданию многофункциональных спортивных площадок в школах получился очень интересным, - говорит глава администрации Фокинского района Брянска Евгений Антошин. – Он очень востребован в современных реалиях. Чем больше у нас будет таких небольших спортивных площадок, тем больше молодежи мы сможем привлечь к здоровому образу жизни, занятию физкультурой. А значит убережем своих детей от негативных веяний. Мы очень благодарны компании «Транснефть-Дружба» за такую помощь.

Открыты для предложений

По словам Евгения Антошина, между администрацией района и руководством «Дружбы» есть позитивный диалог, который позволяет надеяться, что сотрудничество будет продолжено:

- При общении с руководителем предприятия мы отметили позитивный настрой. В ближайшее время мы планируем установить детский городок рядом с ДК железнодорожников. Просим оказать содействие в его оборудовании и АО «Транснефть – Дружба». С этим предприятием приятно сотрудничать, потому что с их стороны идет жесткий контроль за качеством работ. А это значит, что все будет сделано на совесть.

На оборудовании спортплощадок помощь нефтепроводчиков городу не ограничивается.

- Сотрудники предприятия готовы участвовать в различных общественных проектах, - говорит Евгений Антошин. – Мы вместе высаживаем деревья, устраиваем акции по уходу за мемориалами, приводим в порядок воинские захоронения, выходим на субботники. И если раньше подобная совместная работа проходила спонтанно, то сейчас мы с руководством предприятия прорабатываем совместный план деятельности.

АО «Транснефть – Дружба» помогает городу решать и другие проблемы.

- На предприятие часто обращаются за помощью школы района, - говорит Евгений Антошин. – Не раз просили поддержки у «Транснефть-Дружбы» школы №35, 51, 28. Одним компания помогает приобрести учебное оборудование, другим мебель, третьим – компьютеры. Это очень важно. Такие поступки создают атмосферу добра и взаимопомощи. Это хорошие подарки от предприятия известного во всем мире, поступки, которые служат примером остальным региональным организациям.

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