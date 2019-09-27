Новый состав Брянского горсовета приступил к работе

О составе VI созыва

В состав нового созыва Брянского городского Совета, как и предыдущего, входят 32 депутата. Половина избрана по одномандатным избирательным округам, 16 вошли в представительный орган власти Брянска по партийным спискам.

По результатам выборов в состав Брянского городского Совета вошли представители пяти политических партий. 25 представителей БРО ВПП «Единая Россия», 3 человека — от ЛДПР, 2 — от КПРФ, по одному депутату от «Справедливой России» и «Гражданской Платформы».

В состав Брянского городского Совета народных депутатов избрано 6 женщин и 26 мужчин. Из них 32 человека с высшим образованием. Среди депутатов на момент избрания были 18 представителей малого и среднего бизнеса, 1 работник образования, 4 медицинских работника, 6 работников государственных и муниципальных учреждений, 1 работник охраны, 1 пенсионер и 1 временно не работающий.

Средний возраст депутатов 46 лет. Троим из них нет 30 лет, 6 депутатов в возрасте от 30 до 40 лет, 10 - от 40 до 50 лет, 11 - от 50 до 60, 1 - от 60 до 70 лет, 1 - до 80 лет.

Открыл заседание и вел до избрания нового Главы города старейший депутат Владимир Гайдуков.

На первом заседании было принято решение о прекращении полномочий Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва. Вновь избранные депутаты поблагодарили коллег за годы продуктивной работы.

Главой города Брянска избрана Марина Дбар

На основании результатов тайного голосования главой города Брянска избрана Марина Дбар. Ее кандидатура была единогласно поддержана всем депутатским корпусом. Церемония инаугурации прошла в зале заседаний горадминистрации сразу же после избрания. Также на заседании были прекращены полномочия предыдущего главы города Брянска.

Заместитель губернатора Александр Коробко от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза поздравил Марину Дбар с избранием и пожелал ей долгой продуктивной работы на благо города Брянска. К поздравлениям присоединились руководитель департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, коллеги.

Марина Дбар поблагодарила коллег за оказанное доверие:

- Уверена, что с такой командой депутатов мы справимся с задачами, которые перед нами стоят. Желаю всем хорошей работы, процветания нашему любимому городу и благополучия всем его жителям!

Марина Дбар родилась 13 ноября 1966 года в Брянске. В 1988 году окончила ВЗФИ по специальности «Экономист». В 2000 году - Высшую банковскую школу, в Москве. 33 года проработала в банковской системе, прошла путь от простого бухгалтера до вице-президента банка. До избрания на пост главы города Брянска работала генеральным директором оборонного предприятия АО «Стрела».

Четырежды переизбиралась депутатом Брянского городского Совета третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. С 2005 по 2019 годы была председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. С 2014 года по настоящее время руководит фракцией «Единая Россия» в Брянском горсовете. В сентябре 2019 года избрана депутатом Брянского городского Совета шестого созыва по Володарскому одномандатному избирательному округу №8, выдвинута всероссийской политической Партией «Единая Россия».

Ключевые должности

На заседании было принято решение об избрании заместителя председателя Брянского городского Совета. На эту должность фракцией «Единая Россия» был выдвинут депутат Виктор Корхов. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Виктор Корхов был депутатом Брянского городского Совета в четвертом и пятом созывах. В пятом возглавлял комитет по правовому регулированию. Обязанности заместителя председателя Брянского городского Совета он будет исполнять на непостоянной основе.

В день первого заседания Брянского городского Совета VI созыва Виктору Корхову исполнилось 60 лет. Глава города Брянска Марина Дбар и депутаты поздравили коллегу с юбилеем. Ему был вручен памятный адрес.

- Уверен, что мы будем работать конструктивно, продуктивно, чтобы сделать наш город краше, а жизнь брянцев комфортнее, - сказал Виктор Корхов.

Решением первого заседания Брянского городского Совета на основании тайного голосования определен депутат, который будет осуществлять полномочия на постоянной основе. По инициативе фракции «Единая Россия» на эту должность была предложена кандидатура Василия Игрунева, которая в результате была поддержана депутатами единогласно. Василию Игруневу депутаты доверили должности председателя Фокинской районной территориальной депутатской группы и постоянного комитета по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Депутаты сформировали составы постоянных комитетов Брянского городского Совета, районных территориальных депутатских групп, Малого Совета. На основании тайного голосования определили председателей комитетов и РТДГ.

Так, возглавлять комитет по бюджету, финансам и налогам будет Валентин Тарасов, комитет по правовому регулированию - Алексей Рассыльщиков, комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ - Сергей Сенин, комитет по землепользованию, экологии и благоустройству - Алексей Исаев, комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания - Дмитрий Клемешев, комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту - Валерий Иванов, комитет по инвестиционной политике и предпринимательству - Дмитрий Корнилов, комитет по образованию - Игорь Афонин, комитет по культуре, спорту и молодежной политике - Алексей Солонкин.

Председателем Бежицкой районной территориальной группы избрана Людмила Федотова, Володарскую РТДГ возглавил Игорь Болунев, Советскую - Игорь Карпов.

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