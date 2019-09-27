В Брянскую область стало меньше приезжать туристов

27 сентября во всем мире отмечают день туризма. Специально к этому празднику Брянскстат посчитал, куда чаще всего едут жители нашего региона, и, сколько путешественников посетили наш край с турпоездками.

Судя по статистике, на Брянщине работают порядка 100 фирм и предпринимателей, занимающихся туризмом. В прошлом году они продали больше 9 тысяч турпакетов на сумму 703,1 млн. рублей.

В путешествия через брянские турагентства отправились 25,7 тысячи жителей региона. Причем 9,5% из них - дети и подростки, отдыхавшие в составе организованных групп.

Кстати, больше половины путешественников (50,8 %) выбирали поездки за границу. Лидером на этом направлении стали Турция - там отдохнули 6,5 тысячи брянцев. Следом с большим отрывом идет Тунис - его посетили 876 жителей области. Замыкает тройку самых популярных направлений - Тайланд, где побывал 665 человек. Также брянцы ездили в "визовые" страны - Грецию, Испанию, ОАЭ, Италию, Венгрию. И летали на Кубу и в Доминикану.

Самым экзотическим направлением для поездок стал Китай. В 2018-м его посетили 80 брянцев.

Что касается внутрироссийских направлений, то 72% брянских туристов чаще всего едут в Краснодарский край. Среди других регионов России популярностью пользовался отдых в Крыму - 11,1% и Санкт–Петербурге - 9,2%. В столицу нашей родины с экскурсиями ездили 2,3% брянских путешественников.

Зато за последний год, судя по данным Брянскстата, у путешественников упал интерес к Брянской области. Если в 2017-м в нашем регионе отдохнули и побывали с экскурсиями 474 туриста, то в прошлом году всего 245.

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