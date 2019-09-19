«Ростелеком» поддержал День города в Брянске

«Ростелеком» поддержал празднование Дня города в Брянске. В центральном парке культуры и отдыха компания развернула мобильный планетарий и представила возможности «Умного дома». Специалисты цифрового провайдера рассказали гостям праздника, как решение для обеспечения безопасности и комфорта поможет контролировать происходящее дома в отсутствии хозяев.

Перед входом в планетарий – кинотеатр под открытым небом – цифровой провайдер развернул систему «Умный дом. Видеонаблюдение». Видеокамеры комплекса вели запись внутри планетария и транслировали изображение на установленный снаружи экран. Пока дети изучали загадочные области космического пространства, родители наблюдали за ними через уличный монитор.

Юлия Кармазина, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом:

«Принимать участие в праздновании Дня города Брянска – добрая традиция для «Ростелекома». В этом году в центральном парке культуры и отдыха для всех желающих мы развернули мобильный планетарий. И не прогадали: наш кинотеатр под открытым небом гости оценили по достоинству. А для тех, кто не успел попасть на космические сеансы, «Ростелеком» организовал видеотрансляцию научных фильмов при помощи своего стандартного решения «Умный дом». На экран, установленный перед входом в планетарий, транслировалась картинка происходящего под куполом. Только представьте, что такую же систему датчиков и видеокамер можно установить у себя дома за считанные минуты».

Решение «Умный дом» позволяет удалённо контролировать происходящее в доме или квартире. При открытии окон или входных дверей, протечке или задымлении система сразу же оповестит об этом абонента через электронную почту, SMS или PUSH-уведомление.

Сервис может отслеживать до трех сотен датчиков одновременно, снимать с них данные и автоматически передавать на безопасное хранение в центр обработки данных «Ростелекома».