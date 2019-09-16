На День города-2019 в Брянске пустят дополнительный транспорт. Как будут ходить автобусы и троллейбусы 17 сентября, рассказали в городской администрации.

Троллейбусы

№1 «Бульвар Щорса - Телецентр» с 6.00 до 23.30. С утра интервал движения составит 25 минут, вечером - 10 минут. С 18.00 троллейбусы работают по маршруту «Бульвар Щорса - Юрфак БГУ» с интервалом 12 минут.

№2 «Мясокомбинат - Набережная» с 6.00 до 23.30. До 15.00 машины будут работать по маршруту «Мясокомбинат - Бульвар Щорса» с интервалом 13 минут. С 15.00 по маршруту «Мясокомбинат - Набережная» с интервалом движения 7 минут.

№4 «Юрфак БГУ - Телецентр» с 13.00 до 23.30. Машины будут работать с интервалом в 15 минут.

№9 «Камвольный комбинат - 10-й микрорайон» с 7.00 до 21.30. Интервал движения 12 минут.

№11 «Камвольный комбинат - 10-й микрорайон» через улицу Куйбышева с 7.00 до 21.30 каждые 12 минут.

№7«Камвольный комбинат -10-й микрорайон» через улицу 22-го Съезда с 6.30 до 21.30. Интервал движения 15 минут.

Маршрут «Мясокомбинат — Юрфак БГУ». С 15.00 до 23.30 каждые 12-15 минут.

От набережной брянцев заберут восемь троллейбусов и отвезут к Бульвару Щорса, мясокомбинату и телецентру.

После фейерверка от Кургана Бессмертия троллейбусы отвезут брянцев до мясокомбината, телецентра и «Дружбы».

Автобусы

№37 будет работать до 22.00, №5, №25 до 24.00.

С 10.00 до 13.00

- маршрут №5-а работать не будет,

-движение автобусов по маршруту №25-а «Школа №61 — Телецентр» будет организовано по маршруту: «Школа №61 — Университет — Памятник Лётчикам — Автовокзал — Телецентр» с интервалом движения 10 минут,

- движение автобусов по маршруту №27-а «5-й Микрорайон — Мясокомбинат» будет организовано по маршруту: «5-й микрорайон — Школа №2» с интервалом движения 8 минут и по маршруту следования: «Мясокомбинат — Набережная» с интервалом движения 10 минут,

- на маршруте №31-а «Поликлиника БАЗ — Бульвар Щорса» и межмуниципальном маршруте №106 «Телецентр — пос. Белые Берега» автобусы будут осуществлять объезд перерытых участков автодорог по улице Спартаковской и проспекту Станке Димитрова,

- по маршруту №37а «Пер. Пилотов — Фосфоритный завод» будет организовано по маршруту следования: «5-й микрорайон — Лицей №1 — Курган Бессмертия — Гостиница «Брянск» с интервалом движения 10 минут».

После фейерверка горожан домой повезут:

- 1 автобус до Мясокомбината,

- 3 автобуса до «Новостройки»,

- 16 автобусов до «Дружбы».

От Набережной брянцев повезут:

- 3 автобуса до Фосфоритного завода в 21.35; 21.40 и 21.45,

- 1 автобус до Дизельного завода в 21.35.

Для участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным.

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