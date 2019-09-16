На День города-2019 в Брянске пустят дополнительный транспорт
На День города-2019 в Брянске пустят дополнительный транспорт. Как будут ходить автобусы и троллейбусы 17 сентября, рассказали в городской администрации.
Троллейбусы
№1 «Бульвар Щорса - Телецентр» с 6.00 до 23.30. С утра интервал движения составит 25 минут, вечером - 10 минут. С 18.00 троллейбусы работают по маршруту «Бульвар Щорса - Юрфак БГУ» с интервалом 12 минут.
№2 «Мясокомбинат - Набережная» с 6.00 до 23.30. До 15.00 машины будут работать по маршруту «Мясокомбинат - Бульвар Щорса» с интервалом 13 минут. С 15.00 по маршруту «Мясокомбинат - Набережная» с интервалом движения 7 минут.
№4 «Юрфак БГУ - Телецентр» с 13.00 до 23.30. Машины будут работать с интервалом в 15 минут.
№9 «Камвольный комбинат - 10-й микрорайон» с 7.00 до 21.30. Интервал движения 12 минут.
№11 «Камвольный комбинат - 10-й микрорайон» через улицу Куйбышева с 7.00 до 21.30 каждые 12 минут.
№7«Камвольный комбинат -10-й микрорайон» через улицу 22-го Съезда с 6.30 до 21.30. Интервал движения 15 минут.
Маршрут «Мясокомбинат — Юрфак БГУ». С 15.00 до 23.30 каждые 12-15 минут.
От набережной брянцев заберут восемь троллейбусов и отвезут к Бульвару Щорса, мясокомбинату и телецентру.
После фейерверка от Кургана Бессмертия троллейбусы отвезут брянцев до мясокомбината, телецентра и «Дружбы».
Автобусы
№37 будет работать до 22.00, №5, №25 до 24.00.
С 10.00 до 13.00
- маршрут №5-а работать не будет,
-движение автобусов по маршруту №25-а «Школа №61 — Телецентр» будет организовано по маршруту: «Школа №61 — Университет — Памятник Лётчикам — Автовокзал — Телецентр» с интервалом движения 10 минут,
- движение автобусов по маршруту №27-а «5-й Микрорайон — Мясокомбинат» будет организовано по маршруту: «5-й микрорайон — Школа №2» с интервалом движения 8 минут и по маршруту следования: «Мясокомбинат — Набережная» с интервалом движения 10 минут,
- на маршруте №31-а «Поликлиника БАЗ — Бульвар Щорса» и межмуниципальном маршруте №106 «Телецентр — пос. Белые Берега» автобусы будут осуществлять объезд перерытых участков автодорог по улице Спартаковской и проспекту Станке Димитрова,
- по маршруту №37а «Пер. Пилотов — Фосфоритный завод» будет организовано по маршруту следования: «5-й микрорайон — Лицей №1 — Курган Бессмертия — Гостиница «Брянск» с интервалом движения 10 минут».
После фейерверка горожан домой повезут:
- 1 автобус до Мясокомбината,
- 3 автобуса до «Новостройки»,
- 16 автобусов до «Дружбы».
От Набережной брянцев повезут:
- 3 автобуса до Фосфоритного завода в 21.35; 21.40 и 21.45,
- 1 автобус до Дизельного завода в 21.35.
Для участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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