21 сентября брянцы пробегут традиционный "Кросс нации"

В сентябре брянцев снова ждет традиционный "Кросс нации". В этом году забег пройдет уже в 15-й раз. на дистанцию спортсмены выйдут 21 сентября в полдень. Старт - на площади Партизан.

Маршрут кросса: площадь Партизан — площадь Ленина — памятник жертвам Чернобыля — Курган Бессмертия.

- В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки, - говорят в правительстве Брянской области. - Проведение Дня бега стало доброй традицией и одним из любимых соревнований для жителей Брянщины. каждый год на старт выходят около шести тысяч жителей региона.

Официальная церемония открытия состоится 21 сентября 2019 года на площади Партизан в 11.40. Общий всероссийский старт будет дан в 12.00.

Предусмотрено два забега. Первый для бегунов в возрасте от 10 до 61 года. Они пробегут дистанции: четыре, шесть, восемь и 12 километров. Второй - для малышей, инвалидов и инвалидов-колясочников. Дистанция - один километр.

Церемония награждения состоится на концертной эстраде парка имени 1000-летия Брянска в 14.00. Победителей "Кросса нации" ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

Записаться в участники "Кросса нации" можно в комиссии по допуску. она работает в шахматном клубе по адресу: Брянск, улица Луначарского, 45, (остановка "Площадь Ленина"):

с 16 по 20 сентября с 10.00 до 17.30

А также 21 сентября с 9.00 до 11.00 на площади Партизан.

Представители команд должны предоставить в комиссию по допуску заявку, установленной формы. Участники соревнований, заявляющиеся лично, предоставляют: паспорт или свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья - допуск врача. При регитсрации каждый участник получает персональный нагрудный номер.

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