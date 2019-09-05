2019-09-05T17:08:32+03:00
Общество

Соревнования профессионального мастерства электротехнического персонала ООО «БрянскЭлектро» 2019

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Команды, члены жюри и руководство ООО «БрянскЭлектро»Команды, члены жюри и руководство ООО «БрянскЭлектро»
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Конец лета энергетики Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск встретили ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это одно из важнейших профессиональных испытаний работников предприятия.

В течение трех дней, с 28 по 30 августа, 12 команд из Восточного, Дубровского, Дятьковского, Клинцовского, Новозыбсковского, Унечского, Стародубского, Трубчевского структурных подразделений, двух Объединенных РЭС Советского и Бежицкого районов и Центра электросетевых работ г. Брянска состязались за звание лучшего профессионального коллектива на учебно-тренировочном полигоне Дятьковского структурного подразделения.

Один из этапов соревнований:замена проходного изолятора

Один из этапов соревнований:замена проходного изолятора

«Сегодня у нас праздник. Собрались профессионалы, чтобы ещё раз определить лучших из лучших, – отметила в своем приветственном слове к участникам состязания технический директор Филиала – главный инженер Татьяна Шульпенкова. – В данных соревнованиях нет проигравших. Каждый работник приобретает новые навыки, новые знания».

В программу соревнований были включены 7 этапов, из которых складывалась формула профессионального мастерства рабочего состава. На каждом этапе участники выполняли задания, представляющие собой усложненные варианты ежедневных производственных операций.

Судьи оценивали мастерство персонала по следующим критериям:

- профессионализм;

- ответственность в исполнении заданий;

- экипировка команд;

- наличие защитных средств;

- умение пользоваться рабочими инструментами и оперативно-технической документацией.

Один из этапов соревнований: устранение обрыва линейного провода

Один из этапов соревнований: устранение обрыва линейного провода

Первый этап соревнований выявил лучших в оказании первой неотложной медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока на опоре ВЛ 6/10кВ без применения спецтехники в лице представителей команды Новозыбковского СП.

На втором этапе качественнее и быстрее всех наряд-допуск заполнила команда Стародубского СП.

Этап 3. КТП-2 замена проходного изолятора ИПУ-10

Лучшими электромонтерами по замене проходного изолятора ИПУ-10 и включению КТП-2 в работу на третьем этапе испытаний признана команда сотрудников Дятьковского СП.

На четвертом этапе по замене разрядника с применением АП-17 на опоре ВЛ-6-10 кВ лучше всего проявили себя работники Дубровского СП.

Этап 5. ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №22 – опора №23 устранение обрыва линейного провода

Один из этапов соревнований: ликвидация очага возгорания трансформатора в КТП-1

Один из этапов соревнований: ликвидация очага возгорания трансформатора в КТП-1

Бригада Почепского СП зарекомендовала себя в качестве лучших ремонтников в ходе пятого этапа в устранении обрыва линейного провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 6-10 кВ.

Этап 6. Ликвидация очага возгорания трансформатора в КТП-1

Команда Центра электросетевых работ г. Брянска проявила себя в роли первоклассных спасателей в рамках шестого этапа испытаний по ликвидации очага возгорания трансформатора в КТП-1.

На последнем седьмом этапе по демонстрации профессионального мастерства водителей лучшим был признан водитель Дятьковского СП Ермаков Д.В.

Победитель соревнований – бригада Дятьковского СП

Победителем соревнований в этом году стала команда Дятьковского СП, набравшая значительное число баллов (от 195 до 200) на четырех из семи этапов, а также показавшая подготовку высокого уровня на этапах «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на промежуточной опоре ВЛ 6-10 кВ без применения спецтехники», «ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №23 замена разрядника с применением АП-17» и «ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №22 – опора №23 устранение обрыва линейного провода». Это обеспечило ей

первую строчку в общем командном зачете. Второе место заняли работники Дубровского СП, а третье место – бригада Центра электросетевых работ г. Брянска.

Генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А.

Генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А.

«Все победители отличились высоким уровнем профессионализма, продемонстрировав знания, опыт, способность грамотно расставлять приоритеты и оказывать поддержку коллегам», – комментирует результаты генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А. – Ежегодные соревнования профессионального мастерства среди энергетиков позволяют не только определить уровень профессиональной подготовки специалистов, но и существенно повысить его, поскольку такие встречи являются площадкой для обмена опытом».

2 место – команда Дубровского СП

3 место – Центр электросетевых работ г. Брянска

Победители и призёры состязаний стали обладателями ценных подарков и почётных грамот от руководства предприятия.

Победитель соревнований – бригада Дятьковского СП

Победитель соревнований – бригада Дятьковского СП

2 место – команда Дубровского СП

2 место – команда Дубровского СП

3 место – Центр электросетевых работ г. Брянска.

3 место – Центр электросетевых работ г. Брянска.

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