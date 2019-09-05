Соревнования профессионального мастерства электротехнического персонала ООО «БрянскЭлектро» 2019

Конец лета энергетики Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск встретили ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это одно из важнейших профессиональных испытаний работников предприятия.

В течение трех дней, с 28 по 30 августа, 12 команд из Восточного, Дубровского, Дятьковского, Клинцовского, Новозыбсковского, Унечского, Стародубского, Трубчевского структурных подразделений, двух Объединенных РЭС Советского и Бежицкого районов и Центра электросетевых работ г. Брянска состязались за звание лучшего профессионального коллектива на учебно-тренировочном полигоне Дятьковского структурного подразделения.

Один из этапов соревнований:замена проходного изолятора

«Сегодня у нас праздник. Собрались профессионалы, чтобы ещё раз определить лучших из лучших, – отметила в своем приветственном слове к участникам состязания технический директор Филиала – главный инженер Татьяна Шульпенкова. – В данных соревнованиях нет проигравших. Каждый работник приобретает новые навыки, новые знания».

В программу соревнований были включены 7 этапов, из которых складывалась формула профессионального мастерства рабочего состава. На каждом этапе участники выполняли задания, представляющие собой усложненные варианты ежедневных производственных операций.

Судьи оценивали мастерство персонала по следующим критериям:

- профессионализм;

- ответственность в исполнении заданий;

- экипировка команд;

- наличие защитных средств;

- умение пользоваться рабочими инструментами и оперативно-технической документацией.

Один из этапов соревнований: устранение обрыва линейного провода

Первый этап соревнований выявил лучших в оказании первой неотложной медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока на опоре ВЛ 6/10кВ без применения спецтехники в лице представителей команды Новозыбковского СП.

На втором этапе качественнее и быстрее всех наряд-допуск заполнила команда Стародубского СП.

Этап 3. КТП-2 замена проходного изолятора ИПУ-10

Лучшими электромонтерами по замене проходного изолятора ИПУ-10 и включению КТП-2 в работу на третьем этапе испытаний признана команда сотрудников Дятьковского СП.

На четвертом этапе по замене разрядника с применением АП-17 на опоре ВЛ-6-10 кВ лучше всего проявили себя работники Дубровского СП.

Этап 5. ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №22 – опора №23 устранение обрыва линейного провода

Один из этапов соревнований: ликвидация очага возгорания трансформатора в КТП-1

Бригада Почепского СП зарекомендовала себя в качестве лучших ремонтников в ходе пятого этапа в устранении обрыва линейного провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 6-10 кВ.

Этап 6. Ликвидация очага возгорания трансформатора в КТП-1

Команда Центра электросетевых работ г. Брянска проявила себя в роли первоклассных спасателей в рамках шестого этапа испытаний по ликвидации очага возгорания трансформатора в КТП-1.

На последнем седьмом этапе по демонстрации профессионального мастерства водителей лучшим был признан водитель Дятьковского СП Ермаков Д.В.

Победитель соревнований – бригада Дятьковского СП

Победителем соревнований в этом году стала команда Дятьковского СП, набравшая значительное число баллов (от 195 до 200) на четырех из семи этапов, а также показавшая подготовку высокого уровня на этапах «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на промежуточной опоре ВЛ 6-10 кВ без применения спецтехники», «ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №23 замена разрядника с применением АП-17» и «ВЛ 6-10 кВ Ф 603 опора №22 – опора №23 устранение обрыва линейного провода». Это обеспечило ей

первую строчку в общем командном зачете. Второе место заняли работники Дубровского СП, а третье место – бригада Центра электросетевых работ г. Брянска.

Генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А.

«Все победители отличились высоким уровнем профессионализма, продемонстрировав знания, опыт, способность грамотно расставлять приоритеты и оказывать поддержку коллегам», – комментирует результаты генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А. – Ежегодные соревнования профессионального мастерства среди энергетиков позволяют не только определить уровень профессиональной подготовки специалистов, но и существенно повысить его, поскольку такие встречи являются площадкой для обмена опытом».

2 место – команда Дубровского СП

3 место – Центр электросетевых работ г. Брянска

Победители и призёры состязаний стали обладателями ценных подарков и почётных грамот от руководства предприятия.

Победитель соревнований – бригада Дятьковского СП

2 место – команда Дубровского СП