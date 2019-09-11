55 лет на благо «Дружбы»

Полвека вместе

АО «Транснефть – Дружба» отмечает 55-летний юбилей. В значительной степени это и праздник ветеранов предприятия. Больше полувека они рука об руку прошли с «Дружбой». Вместе строили нефтеперекачивающие станции, прокладывали трубопроводы, осваивали новые технологии, преодолевали трудности, радовались успехам и достижениям...

История предприятия начинается осенью 1964 года. Именно тогда состоялась официальная церемония открытия нефтепровода «Дружба» - крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов.

Это был грандиозный проект Совета экономической взаимопомощи. Его задумали еще в 1959 году. Тогда правительства СССР, ГДР, Чехословакии, Венгрии и Польши подписали соглашение о совместном строительстве трубопровода для доставки нефти. Ее перекачивали из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны. Каждое государство обязалось предоставить необходимые материалы, машины, оборудование и работников.

Воплотили проект уже через четыре года. Трасса нефтепровода протянулась через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Трасса трубопровода пересекает шесть крупнейших рек Европы, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья, Карпатские горы.

Главное - сотрудники

Развитие нефтепровода «Дружба» обеспечил союз сотрудников, единомышленников. Многие из них посвятили предприятию всю свою трудовую жизнь.

- Я начинал работать на нефтепроводе «Дружба» на нефтеперекачивающей станции «Высокое», - рассказывает ветеран предприятия Анатолий Обыденный. – Ее работу полностью отлаживали и запускали в сентябре 1964 года. Оборудование было простым: две магистральных насосных и одна подпорная насосная. Не так давно я снова посетил станцию – сейчас она называется «Унеча». И теперь это современное производство – целый завод. И работают там замечательные люди. Мне очень приятно смотреть на эти молодые улыбающиеся лица. Я желаю процветания и всего самого лучшего предприятию и его сотрудникам.

Ветераны «Дружбы» застали «рождение» нового предприятия. Его нефтеперекачивающие станции возводили буквально в голом поле.

- Я помню, как в 1964 году на огромной стройплощадке НПС «Высокое», рядом с Унечей, работали сотни людей, десятки экскаваторов, бульдозеров, тракторов, - рассказывает ветеран «Дружбы» Сергей Ложечко. - Я был впечатлен. Первое время приходилось и по ночам вскакивать, бежать на нефтеперекачивающую станцию, если там происходила нештатная ситуация. Не было ни одной задачи, которую наш коллектив не мог бы решить. День рождения «Дружбы» - это самый дорогой праздник, который остался у нас, ветеранов-нефтяников.

В благодарность за работу

У «Дружбы» сотни ветеранов. Но их всех объединяет одно – желание, чтобы предприятие и дальше процветало.

В знак благодарности за добросовестную работу, АО «Транснефть – Дружба» организовало для ветеранов торжественное мероприятие. Для почетных гостей устроили праздничный концерт, провели экскурсию в музей организации и в новую диспетчерскую. Ветераны увидели единую систему диспетчерского управления, которая пока находится в опытной эксплуатации. Система контролирует всю огромную сеть нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

- Уважаемые коллеги, поздравляем вас с 55-летней годовщиной работы магистрального нефтепровода «Дружба», - поздравил участников торжества вице-президент ПАО «Транснефть» Алексей Сапсай. - В свое время его создание стало эпохальным событием, во многом определившим пути развития отечественной и европейской энергетики. На протяжение более чем пяти десятилетий «Дружба» сохраняет свое стратегическое значение.

- Мы всегда считали, что отсчет истории нашего предприятия идет с октября 1964-го года – от пуска нефтепровода «Дружба», - сказал на торжественном собрании генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Роман Камозин. - Но недавно в нашем обновленном музее появилась копия документа – Постановления Совнаркома 1944-го года за подписью Молотова. В нем говорится о создании Куйбышевской товарно-транспортной конторы. Ее трубопроводы пролегали там, где сейчас наши трассы. Добавилась вторая «точка отсчета» истории предприятия. То есть в этом году – 55 лет нашим нефтепроводам и 75 лет – нефтепродуктопроводам! Но независимо от «летоисчисления», мы и в праздничные, и в будние дни всегда вспоминаем героический труд наших ветеранов. Ветераны, мы никогда не забудем, с каким энтузиазмом вы работали!

Генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин: «Мы всегда вспоминаем героический труд наших ветеранов». Фото: АО «Транснефть – Дружба».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8,9 тыс. км - общая протяженность магистральных нефтепроводов «Дружба».

Из них 3,9 тыс. км – на территории России.

24 - столько нефтеперекачивающих станций входят в структуру АО «Транснефть – Дружба».

100 млн тонн – столько нефти перекачивают за год по системе магистральных нефтепроводов «Дружба».

В 11 регионах – от Самары до западных границ России - находятся производственные объекты предприятия.

Около 7 тыс. человек – такова численность коллектива ОА «Транснефть – Дружба».