2019-09-05T18:25:35+03:00
Экономика

Энергетики Брянскэнерго обучили детей правилам электробезопасности и способам оказания первой помощи

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Мероприятие, участниками которого стали учащиеся школ города Брянска, прошло в форме большого открытого урокаМероприятие, участниками которого стали учащиеся школ города Брянска, прошло в форме большого открытого урока
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Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в общегородском Дне знаний, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска.

Мероприятие, участниками которого стали учащиеся школ города Брянска, прошло в форме большого открытого урока. Место проведения урока было разделено на 12 тематических зон, посещая которые школьники смогли узнать о профессиональной деятельности спасателей, пожарных, энергетиков, газовиков, медиков, а также подробно познакомиться с правилами безопасности жизнедеятельности. Кроме того, для школьников была организована возможность проверки себя в условиях смоделированной экстремальной ситуации.

В тематической зоне «Энергетика» работники Брянскэнерго рассказали школьникам о правилах электробезопасности, познакомили с понятием «зона шагового напряжения» и способами выхода из опасной зоны. На учебных тренажерах – манекенах «Гоша» обучили ребят способам оказания первой помощи условному пострадавшему от действия электрического тока. Всего за время проведения мероприятия учебное место Брянскэнерго посетили более трехсот учащихся. Все школьники получили подарки: расписания уроков с нанесенными на них правилами электробезопасности. Учителям энергетики дарили самоклеящиеся плакаты с правилами электробезопасности для наполнения «Уголков безопасности».

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