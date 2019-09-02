В Брянске мать заперла в квартире троих детей и ушла на два дня

В Брянске из квартирного плена спасли трех малышей. Трагедия едва не случилась вечером в субботу, 31 августа, в Фокинском районе Брянска.

Как рассказали в областном УМВД, прохожие заметили, что на балконе пятого этажа одного из домов по Новозыбковскому переулку играют трое маленьких детей. Они сбрасывали вниз игрушки, опасно перевешиваясь через перила. При этом рядом не было никого из взрослых.

Соседи вызвали полицию и МЧС. Все закончилось хорошо: по пожарной лестнице спасатели поднялись на балкон и отвели детей квартиру. Но оказалось, что дома никого нет. При этом малышам – двум мальчикам и девочке - всего от полутора до четырех лет.

- По словам соседей, их мать днем видели в нетрезвом состоянии, она гуляла во дворе, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Жалобы на женщину поступали в подразделение по делам несовершеннолетних периодически. Жильцы рассказывали, что дети постоянно ходят грязными и в одежде не по сезону.

Опасные игры детей заметили жильцы дома.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Однако из неблагополучной семьи ребят не забирали. Не находилось веского повода, говорят в полиции. Дома было относительно чисто, в холодильнике имелась еда, а малыши не выглядели истощенными.

- Но чаще всего женщина просто не впускала полицейских в квартиру, - уточнили в УМВД.

Нерадивая мать вспомнила про детей только к вечеру следующего дня. Она пришла в дежурную часть полиции, узнала, где находятся брошенные малыши и ушла. На следующий день в отдел по делам несовершеннолетних позвонил отец семейства. При этом, говорят в УМВД, горе-родители даже не пришли к детям. Их внешний вид также оставлял желать лучшего.

Судьба детей пока под вопросом. Двоих старших временно поместили в Социальный приют для несовершеннолетних, младшего - в детскую областную больницу.

- Врачи не нашли у малышей истощения, но соблюдению санитарных норм их мать уделяла довольно слабое внимание, - рассказали в пресс-службе.

На женщину составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По решению органов опеки ее могут лишить родительских прав.

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