2019-09-07T12:36:40+03:00
Общество

В Брянской области школьников освятили перед началом учебного года

Не всем родителям понравилась идея православного обряда в образовательном учреждении
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments3
В школе пообещали еще раз поговорить с родителями.В школе пообещали еще раз поговорить с родителями.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ученикам школы в брянском городе Жуковка предложили пройти обряд освящения перед новым учебным годом. Молебен прошел 6 сентября в местной школе №2 имени Егора Новикова.

Об предстоящем событии предупредили ребят, прикрепив им в дневники записки со следующим текстом: «6 сентября в 9.30 будет проходить освящение учеников на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки».

Однако не все родители разделяют идею руководства школы о том, что ребят нужно освящать по православному обычаю. Один из возмущенных отцов выложил послание в сеть с подписью:

«Написал в департамент образования нашего региона, что они думают по этому поводу в свете 125-ФЗ. Согласия, конечно, никто не спрашивал».

В департаменте образования и науки Брянской области пока не комментируют ни само обращение брянца, ни проведение в школе православного обряда.

Такое послание родителям оставили учителя. Фото:www. pikabu.ru

Такое послание родителям оставили учителя. Фото:www. pikabu.ru

В комментариях пользователи, как водится, разошлись во мнениях. Одни не видят ничего предосудительного в освящении. Другие - разделили негодование отца. По мнению, многих пользователей школа - это светское учреждение, в котором не стоит проводить религиозные обряды.

- Я в первый раз слышу о жалобе родителей, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в школе. - Мероприятие проходило в неучебное время, на переменке. Ребят никто не заставлял молиться. Священнослужитель просто прочитал молитву и пожелал школьникам хорошей учебы. Представителей духовенства приглашали не только в нашу школу, но и во все образовательные учреждения района. Подобная практика у нас не в первый год. Всех родителей и учеников мы предупреждаем заранее. Если кто-то не согласен участвовать, мы не заставляем. Два ребенка отказались. Этот вопрос родители обговорили с классным руководителем и все. Ребята просто остались в классе с учителем. Напротив, многие мамы и папы поддерживают такие мероприятия. Так как большинство из нас православные. Родители приводят ребят и остаются сами.

20 сентября в школе состоится очередное собрание с родителями учеников. Обсудить приглашение священнослужителей пообещали еще раз.

К слову, освящение школьников перед началом учебного года в Брянской области - это обычная практика. Так, с 25 августа по 1 сентября школьников и их родителей приглашали помолиться в храмы Брянска, Навли и Суземки. Как сообщают в Брянской епархии, молебны перед 1 сентября проходят каждый год во всех храмах региона.

Распространена практика служб и в вузах Брянска. Так, в Брянском государственном университете имени Ивана Петровского есть даже собственный храм, под который выделили помещение в здании факультета истории и международных отношений. Здесь проводят литургии, молебны и исповеди. На службы частенько приглашают студентов и педагогов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской
Брянское "Динамо" обыграло липецкий "Металлург" со счетом 2:0
С октября брянцы смогут улететь в Минеральные Воды
Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона
Украинец пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область
За сезон клещи покусали больше 1,7 тысячи брянцев
В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе
Новая ливневая канализация на улице Литейной в Брянске готова на 80 процентов
В Почепе открыли памятную доску, посвященную моряку Дмитрию Соловьеву
БМЗ организовал летнюю оздоровительную кампанию для заводчан и детей работников
В Брянске день рождения Алексея Толстого отметили стихами и романсами
В Брянске на улице Бежицкой сняли старый асфальт
В хищении миллиона рублей подозревают главного инженера «Брянскавтодора»
"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы
С начала года брянцы заплатили 40 миллиардов рублей налогов
Жительница Навли «потеряла» украденный телефон
В Брянске дал трещину памятник Юрию Гагарину
Вдову брянского ветерана не хотели переселять из аварийного дома
Житель Брянска, ударивший полицейского, отправится в колонию
В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода
В Майском Брянска установят два туалета