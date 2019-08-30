2019-08-30T16:12:02+03:00
Общество

«Умалат» на «Свенской ярмарке»: итальянские сыры и фото на память

Севское предприятие в седьмой раз участвовало в крупнейшем событии Брянщины
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"Умалат" приготовил для посетителей "Свенской ярмарки" лучшие сыры."Умалат" приготовил для посетителей "Свенской ярмарки" лучшие сыры.
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Театральный бульвар, мастеровые подворья, продукция со всего края… В субботу, 24 августа, на Андреевском лугу прошла «Свенская ярмарка-2019». На большой праздник приехали около 120 тысяч гостей и двух тысяч участников. В их числе – компания «Умалат», которая производит кавказские и итальянские сыры, сливочное масло и сливки из отборного молока.

За новинками – на ярмарку!

– Подходите, гости дорогие, угощайтесь!

С самого утра возле подворья «Умалат» яблоку негде упасть. Вот уже седьмой год подряд предприятие приезжает на главную ярмарку Брянска со своими сырными лакомствами.

Покупатели точно знают: за качество здесь отвечают.

– Очень нравится мягкий сыр завода «Умалат», – поделилась жительница Брянска Валентина Морозова. – Всем советую! Беру, как только вижу в магазине. А тут такая возможность – попробовать все и сразу, да еще и домой что-то купить…

В этом году посетителей ждал сюрприз: фотозона, где все желающие смогли сделать на память снимок, выложить фото в соцсети и получить подарок от бренда Unagrande.

На подворье "Умалата" можно было сфотографироваться на память и получить подарок.

На подворье "Умалата" можно было сфотографироваться на память и получить подарок.

Бренд Unagrande включает в себя не только свежие итальянские сыры, но и популярное приложение для тренировок по йоге – Unagrande YogaClub. Помимо Unagrande севская компания представлена на российском и зарубежном рынках брендами Pretto и «Умалат».

После дегустации сыров и съемки на фоне необычной фотозоны на стенде «Умалат» можно было освежиться натуральным лимонадом.

Как и в прошлые годы, на празднике жители Брянска и гости других регионов могли не только попробовать, но и приобрести продукцию: кавказские сыры «Умалат» и итальянские сыры Unagrande и Pretto.

Также компания «Умалат» представила новинку, которая совсем скоро появится на прилавках федеральных магазинов – традиционный итальянский сыр качокавалло. Производителю удалось сохранить не только вкус, но и необычную форму, напоминающую каплю.

Автоматизация и профессионализм

Изысканный сыр качокавалло выпускают в новом суперсовременном цехе по производству мягких сыров компании «Умалат». Цех называется «моцарелльным», так как, в первую очередь, тут производят флагманский сыр брендов Unagrande и Pretto – моцареллу. А также там производят другие сыры моцарелльной группы: чечил и сулугуни.

Главная особенность цеха – высокий уровень автоматизации. Каждый прибор оснащен специальными датчиками, которые передают главному компьютеру все данные, «общаются между собой» под надзором технолога. Человеческий фактор практически исключен, что в разы ускоряет процесс производства.

На модернизацию такого крупного градообразующего предприятия как «Умалат» в 2019 году выделили более одного миллиарда рублей. И благодаря этому объемы производства сыров моцарелльной группы и рикотты увеличатся в два с половиной раза.

«Умалат» – компания с большой историей. Вот уже 15 лет севское предприятие производит свежие сыры, объединив высокотехнологичность европейского оборудования и мастерство потомственных сыроваров Италии и юга России.

Продегустировать свежую продукцию мог любой желающий.

Продегустировать свежую продукцию мог любой желающий.

Продукты компании «Умалат» не содержат растительных жиров и консервантов. А все молоко, из которого рождается вкуснейший сыр, проходит тщательный микробиологический контроль.

Вместе с тем, выйдя на лидерские позиции по качеству, «Умалат» продолжает держаться строгих экологических принципов. Социально-ответственная компания построила биологические очистные сооружения не только для своего производства, но и для всего Севска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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