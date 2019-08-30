«Умалат» на «Свенской ярмарке»: итальянские сыры и фото на память
Театральный бульвар, мастеровые подворья, продукция со всего края… В субботу, 24 августа, на Андреевском лугу прошла «Свенская ярмарка-2019». На большой праздник приехали около 120 тысяч гостей и двух тысяч участников. В их числе – компания «Умалат», которая производит кавказские и итальянские сыры, сливочное масло и сливки из отборного молока.
За новинками – на ярмарку!
– Подходите, гости дорогие, угощайтесь!
С самого утра возле подворья «Умалат» яблоку негде упасть. Вот уже седьмой год подряд предприятие приезжает на главную ярмарку Брянска со своими сырными лакомствами.
Покупатели точно знают: за качество здесь отвечают.
– Очень нравится мягкий сыр завода «Умалат», – поделилась жительница Брянска Валентина Морозова. – Всем советую! Беру, как только вижу в магазине. А тут такая возможность – попробовать все и сразу, да еще и домой что-то купить…
В этом году посетителей ждал сюрприз: фотозона, где все желающие смогли сделать на память снимок, выложить фото в соцсети и получить подарок от бренда Unagrande.
На подворье "Умалата" можно было сфотографироваться на память и получить подарок.
Бренд Unagrande включает в себя не только свежие итальянские сыры, но и популярное приложение для тренировок по йоге – Unagrande YogaClub. Помимо Unagrande севская компания представлена на российском и зарубежном рынках брендами Pretto и «Умалат».
После дегустации сыров и съемки на фоне необычной фотозоны на стенде «Умалат» можно было освежиться натуральным лимонадом.
Как и в прошлые годы, на празднике жители Брянска и гости других регионов могли не только попробовать, но и приобрести продукцию: кавказские сыры «Умалат» и итальянские сыры Unagrande и Pretto.
Также компания «Умалат» представила новинку, которая совсем скоро появится на прилавках федеральных магазинов – традиционный итальянский сыр качокавалло. Производителю удалось сохранить не только вкус, но и необычную форму, напоминающую каплю.
Автоматизация и профессионализм
Изысканный сыр качокавалло выпускают в новом суперсовременном цехе по производству мягких сыров компании «Умалат». Цех называется «моцарелльным», так как, в первую очередь, тут производят флагманский сыр брендов Unagrande и Pretto – моцареллу. А также там производят другие сыры моцарелльной группы: чечил и сулугуни.
Главная особенность цеха – высокий уровень автоматизации. Каждый прибор оснащен специальными датчиками, которые передают главному компьютеру все данные, «общаются между собой» под надзором технолога. Человеческий фактор практически исключен, что в разы ускоряет процесс производства.
На модернизацию такого крупного градообразующего предприятия как «Умалат» в 2019 году выделили более одного миллиарда рублей. И благодаря этому объемы производства сыров моцарелльной группы и рикотты увеличатся в два с половиной раза.
«Умалат» – компания с большой историей. Вот уже 15 лет севское предприятие производит свежие сыры, объединив высокотехнологичность европейского оборудования и мастерство потомственных сыроваров Италии и юга России.
Продегустировать свежую продукцию мог любой желающий.
Продукты компании «Умалат» не содержат растительных жиров и консервантов. А все молоко, из которого рождается вкуснейший сыр, проходит тщательный микробиологический контроль.
Вместе с тем, выйдя на лидерские позиции по качеству, «Умалат» продолжает держаться строгих экологических принципов. Социально-ответственная компания построила биологические очистные сооружения не только для своего производства, но и для всего Севска.
ИСТОЧНИК KP.RU