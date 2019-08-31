2019-08-31T12:40:25+03:00
Общество

В Брянске открылся первый в стране предуниверсарий

Учебное заведение будет работать на базе школы №59
Елена РАКОВА
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Предунивесарий открылся на базе школы №59 в Брянске.Предунивесарий открылся на базе школы №59 в Брянске.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске открыли первый в стране предуниверсарий. Он заработал на базе 59-й школы на проспекте Станке Димитрова. В нем брянские школьники будут готовиться к поступлению в Первый МГМУ имени Сеченова.

Предуниверсарий решили открыть после того, как губернатор встретился со студентами и ординаторами из Брянской области, которые учатся в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Во время встречи студенты узнали о том, что в Брянской области, единственной в стране, работает программа по обеспечению жильем молодых докторов.

- После этого департамент образования и науки Брянской области разработал концепцию принципиально нового для Брянской области образовательного учреждения - рассказали в областном правительстве. - Предуниверсарий по сути своей - та же школа, имеющая государственную лицензию, только строго ориентированная на подготовку будущих выпускников, в данном случае - к поступлению в Первый МГМУ имени И. М. Сеченова.

В Брянском предуниверсарии будут учиться ребята 10–11 класса. Его возглавил Михаил Коренек, один из лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2019». Преподают в новом учебном заведении заслуженные учителя России, кандидаты наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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