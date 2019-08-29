Брянскэнерго приняло участие в «Свенской ярмарке -2019»

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» обеспечили надежное энергоснабжение «Свенской ярмарки - 2019», которая прошла 24 августа на Андреевском лугу возле Свенского монастыря в Брянском районе. Для быстрого реагирования при возникновении нештатных ситуаций на время проведения мероприятия в филиале Брянскэнерго было организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад.

Работники филиала представили гостям мероприятия экспозицию, рассказывающую о цифровизации электросетевого комплекса региона и новое оборудование, находящееся на вооружении энергетиков. Экспозиция, была размещена в секторе, посвященном реализации национальных проектов в Брянской области, на тематической интерактивной площадке «ЖКХ меняется». Она включала в себя стенды с информацией об этапах цифровизации электросетевого комплекса Брянской области, работу над которой ведет Брянскэнерго. В филиале сформирована долгосрочная Программа развития, включающая в себя ряд целевых программ, одна из самых значимых - это построение интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью (Smart Grid) и внедрение «цифровых» элементов электрической сети. Сотрудники Брянскэнерго рассказывали гостям сектора о предстоящей цифровой трансформации электросетевого комплекса региона, а также демонстрировали технические возможности и оборудование, которое находится на вооружении энергетиков – квадрокоптер, тепловизор, шкаф с устройствами сбора и передачи данных и др.

Особый интерес у посетителей выставки вызвала модель ПС 110кВ, которую создал электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала Александр Аленичев. Применительно к брянской энергосистеме макет близок к ПС 110 кВ «Мичуринская» до ее реконструкции.

Для справки:

Свенская ярмарка проводится с 2005 года по инициативе руководства Брянской области, местом ее проведения является Андреевский луг. Массовый праздник традиционно собирает представителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий из различных регионов России, а также Украины и Белоруссии.